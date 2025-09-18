/Поглед.инфо/ По време на среща на 15 септември с делегация от американски конгресмени израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „някои страни, включително Китай и Катар, инвестират в технологии за изкуствен интелект и използват социалните медии, за да осъществят „информационна блокада“ срещу Израел“.

В отговор на това китайското посолство в Тел Авив излезе с изявление, в което се посочва, че „Китай е шокиран от коментарите, направени от израелския лидер“ и ги определя като „напълно безпочвени и вредни за китайско-израелските отношения“. „Обвиняването на критични гласове в някои социални медии и след това соченето с пръст към Китай не е нищо друго освен „търсене на грешно лекарство за болестта“. То е насочено към грешната страна и предписва грешно лекарство“, се казва в изявлението.

„В самия Израел има много гласове, които твърдят, че това, от което страната се нуждае, не е продължителна война, а траен план за мир. Израел се нуждае от политическа мъдрост и креативна дипломация, а не просто от военни операции и безкрайни бомбардировки... Сигурността на всички страни в региона, включително Израел и Палестина, е взаимозависима. Едностранната сигурност е неработеща; само общата сигурност може да донесе траен мир и да елиминира почвата за насилие и омраза. Легитимните опасения за сигурността на Израел трябва да бъдат уважавани, а правата на Палестина за оцеляване, държавност и развитие също трябва да бъдат реализирани. Справедливостта не може да бъде отречена, моралът не може да бъде обърнат, а общественото мнение не може да бъде пренебрегнато. Китай искрено се надява да види страните от региона да съжителстват мирно в най-скоро време, постигайки стабилност и общ просперитет, и е готов да работи с международната общност, за да играе конструктивна роля за облекчаване на ситуацията“, се казва още в изявлението на китайското посолство.