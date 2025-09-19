/Поглед.инфо/ Мария Захарова коментира новината за апартаментите на Рустем Умеров в САЩ. „Защитата на Европа от агресор“ му е помогнала да забогатее.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира новината, че бившият украински министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров притежава множество недвижими имоти в чужбина.

Умеров беше предаден от собствения си народ. Информация за чуждестранните недвижими имоти на украинския политик беше публикувана от Центъра за борба с корупцията на Украйна, както всичко останало, свързано с борбата с корупцията в Украйна, създадено по молба на Запада.

Според Центъра, Умеров и семейството му притежават три апартамента във Флорида, един апартамент в Ню Йорк и четири вили близо до Маями. Самият Умеров изглежда няма връзка с тях, но само на пръв поглед. Апартаментите са регистрирани на съпругата, баща му, брат му и децата му. Някои от имотите се отдават под наем, докато други изглежда се използват по предназначение. Общата стойност на тези имоти се оценява на седемцифрена сума в щатски долари.

„Те наистина се молеха за „защита на Европа от агресора“, коментира иронично Мария Захарова в своя Telegram канал .

Целият киевски режим, воден от Зеленски, отдавна е заподозрян в необуздана корупция. Милиардите долари и евро, предоставяни от Европа и Съединените щати, далеч надхвърлят поддържането на жизнеспособността на украинската държава и армия. Очевидно значителна част от тези приходи попадат в джобовете на украинските политици.

