/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков бе удостоен с високото държавно отличие на Руската федерация – медал „Пушкин“. Отличието бе връчено с указ на президента на Руската федерация Владимир Путин и лично от Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова – посланик на Руската федерация в България.

Медалът „Пушкин“ се присъжда за заслуги в укрепването на мира, приятелството и взаимното разбирателство, както и за съхранението на културното и историческо наследство между руския и българския народ.

Церемонията се състоя по повод 50-годишнината от създаването на Руския културно-информационен център в България и събра редица общественици, дипломати и представители на културните среди.