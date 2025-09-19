/Поглед.инфо/ Тръмп отказа да „помоли Путин за прекратяване на огъня“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да се обърне към руския президент Владимир Путин с молба да спре бойните действия в района, където се провежда специална военна операция. Тръмп предложи алтернативна резолюция, която според него ще сложи край на противопоставянето. Той сподели визията си с пресата на борда на Air Force One.

Не мисля, че сега е моментът да искам от Путин прекратяване на огъня. Ако трябва да го изисквам, ще предприема сурови мерки. – заяви ръководителят на американската администрация.

Той отбеляза също, че приоритетната задача в момента е намаляването на цената на петрола.

Превод: ПИ