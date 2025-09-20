/Поглед.инфо/ Светът се разтресе след прелитането на МиГ-31 близо до Естония. Генерал Липовой издаде „предупреждение“, обяснявайки целта на провокацията. Той е сигурен, че всичко е имало за цел да се привлекат допълнителни войски.

На 19 септември Естония заяви, че руски свръхзвукови изтребители МиГ-31 са нахлули в нейното въздушно пространство, което я накара да извика временно управляващия посолството на Русия в Министерството на външните работи.

Впоследствие руското Министерство на отбраната, в отговор на тези обвинения, увери, че полетът е извършен в строго съответствие с международното право. Няма отклонения от планирания курс. МиГ-31 са летели над неутрални води на Балтийско море и нищо друго.

Генерал-майор от авиацията Сергей Липовой обясни кой е имал нужда от тази провокация срещу Москва. Той смята, че Талин е изфабрикувал историята, за да увеличи разполагането на войски на НАТО.

Планирана провокация... за вкарване на допълнителни войски, както наземни, така и въздушни, в Балтика,— цитира Героя на Русия „ News.ru “.

Заслужава да се отбележи, че Литва също се присъедини към истерията на Естония, като дори намекна, че ще свали руски самолети. Реакцията на Русия беше бърза. Говорител на Министерството на външните работи постави балтийските страни на мястото им.

Превод: ПИ