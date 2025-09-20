/Поглед.инфо/ На 19 септември вечерта китайският председател Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обмениха мнения по двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес. Двамата лидери дадоха стратегическа посока за стабилното развитие на китайско-американските отношения. Разговорът бе проведен в делова, положителна и конструктивна атмосфера.

Си Дзинпин подчерта, че двустранните връзки са изключително важни и сътрудничеството между двете страни ще е ползотворно за общия просперитет на двата народа, а и на целия свят. Вашингтон трябва да избягва едностранните търговски ограничения, които нанасят удар върху постигнатите резултати от многократни кръгове консултации от екипите на двете страни.

Китайският лидер заяви, че китайската позиция по въпроса за „ТикТок“ е ясна. Китайското правителство зачита желанията на предприятията и приветства воденето на търговски преговори въз основа на пазарни правила. Постигнатото решение трябва да отговаря на китайските закони и правила, както и на интересите на засегнатите страни. Си Дзинпин изрази надежда Съединените щати да предоставят отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда за китайските инвестиции в страната.

„Американско-китайските отношения са най-важните двустранни отношения в света. Двустранното партньорство може да допринася за световния мир и стабилност. САЩ желаят да запазят дългосрочни, приятни и велики отношения с Китай“, заяви Доналд Тръмп в разговора. Той изрази надежда да се насърчи двустранното търговско-икономическо сътрудничество, добавяйки, че ще подкрепи консултациите на екипите на двете държави за разрешаване на въпроса „ТикТок“ по разумен начин.

Съединените щати ще работят заедно с Китай за защитата на световния мир, посочи още американският президент.