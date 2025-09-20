/Поглед.инфо/ На 18 септември се проведе официалната премиера на филма „Подразделение 731: Неудържимото зло“ в кина из целия свят.

В същото време, усилията за вписване на архивите, свързани с тази трагична страница от японската агресия в Китай, в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, остават без успех вече шеста година. Опитите за това започват още през 2019 г. Това не е единственият китайски военновременен архив, изправен пред подобни препятствия.

Защо военната история на Китай среща повтарящи се пречки при достигането на световната сцена? Чрез разследване на архивния процес на заявлението за световно наследство беше разкрита японска организация за прикриване на истината. Освен това разследването ни запознава с ключова личност, която се е противопоставила на Япония на мястото на заявлението.