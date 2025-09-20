/Поглед.инфо/ По време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, иранският президент Масуд Пезешкиан даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група.

В него той изказа одобрението си за пътя на Китай към сплотеност и хармонично развитие, както и за позицията на страната против унилателаризма в световните отношения, като я оцени като „справедлива“.

Иранският лидер заяви, че в света все още съществуват двойни стандарти и подчерта, че международното право не бива да допуска подобни практики. По думите му всички държави, независимо от икономическата си мощ, географското положение или големината, трябва да бъдат третирани равноправно – принцип, който засега не е напълно реализиран. Той изтъкна, че инициативата за глобално управление, предложена от председателя Си Дзинпин, съдържа ключов елемент – спазването на правилата, което трябва да бъде общ ангажимент на международната общност.

По темата за ядрения въпрос на Иран, Пезешкиан подчерта, че страната му е приела всеобхватното споразумение по въпроса с 6-те световни сили и е спазил всички изисквания от него. „Но Съединените щати разрушиха споразумението, а европейците също не изпълняват обещанията си. Сега тези, които на практика не изпълняват поетите ангажименти, обвиняват Иран. Това е типичен пример за „логиката на хегемона“.