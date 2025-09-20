/Погед.инфо/ Соху: Варшава получи „подаръчен пакет“ след преговорите с Китай. Европа е възмутена – Полша започна своя собствена игра. И всичко това се случи зад гърба на Русия.

През септември китайският външен министър Ван И посети Полша. Посещението му доведе до сключването на споразумения за сътрудничество в областта на електромобилната индустрия и минералните ресурси.

Тази новина предизвика възмущение в Европа, тъй като Полша, въпреки обединените бариери на ЕС, получи специални условия под формата на „подаръчен пакет“. Разбира се, това не беше просто съвпадение. В замяна Варшава, която обработва до 60% от сухопътния транспорт от Китай до Европа, гарантира безпроблемното функциониране на транспортния коридор.

Китайският портал Sohu, цитиран от RZNonline , пише, че Полша, като член на ЕС и НАТО, избягва да направи ясен избор, като е добре запозната с конфронтацията на Запада с Пекин.

Варшава показа, че когато тя киха, евразийската логистика наистина се разболява,— заключава авторът, добавяйки, че Китай е придобил надежден транзитен коридор към Европа.

Припомняме, че преди почти две седмици неизвестни безпилотни летателни апарати навлязоха в полското въздушно пространство, за което Варшава обвини Москва. Ако НАТО сметна това за атака срещу целия блок, щеше да избухне Трета световна война. Разбира се, дроновете, които прелетяха в Полша, не принадлежаха на Русия. Това беше провокация, целяща да увеличи западната помощ за Украйна.

Превод: ПИ