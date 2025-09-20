/Поглед.инфо/ Както аз и Майкъл Хъдсън сме посочвали няколко пъти, Русия може да финансира собственото си развитие чрез емитиране на рубли. Чрез привличането на чуждестранни пари Русия губи приходи от развитието. Освен това, когато приходите от инвестициите се изплащат на чуждестранни собственици, рублите, обменяни на валутния пазар за местните валути на чуждестранните инвеститори, могат да окажат натиск върху стойността на рублата.

Тези прости факти сякаш са отвъд разбирането на руските икономисти и директора на централната банка, които страдат от индоктринацията си от американски неолиберални икономисти. Руснаците трудно мислят от гледна точка на собствените си национални интереси.

https://sputnikglobe.com/20250918/russian-stock-market-plans-to-raise-12bln-in-foreign-investment-by-2030–pm-mishustin-1122806241.html

Превод: ПИ

* Пол Крейг Робъртс (роден на 3 април 1939 г.) е американски икономист и автор. Преди това е бил заместник-министър на федералното правителство на САЩ и е преподавал в няколко американски университета. Той е поддръжник на икономиката на предлагането и противник на скорошната външна политика на САЩ.

Робъртс получава докторска степен от Университета на Вирджиния, където учи при Дж. Уорън Нътър. Работил е като анализатор и консултант в Конгреса на САЩ, където е признат за основен автор на оригиналния проект на Закона за данъка за икономическо възстановяване от 1981 г. Работил е като помощник-секретар на Министерството на финансите по икономическа политика при президента Роналд Рейгън, а след като напуска правителството, заема катедрата „Уилям Е. Саймън“ по икономика в Центъра за стратегически и международни изследвания в продължение на десет години и е бил член на няколко съвета. Бивш заместник-редактор на The Wall Street Journal, той е публикувал и в The New York Times и Harper's и е автор на повече от дузина книги и много рецензирани статии.