Търговията между САЩ и Китай 2000–2020 г.

Бих искал да насоча вниманието ви към скорошна статия в Bloomberg News за търговските отношения на Китай с Африка и тежките последици, които опитът на Доналд Тръмп да промени политиката на Китай спрямо Русия би могъл да има. Според Bloomberg :

Продажбите на континента, където живеят 1,5 милиарда души, са нараснали с 25% на годишна база, достигайки 122 милиарда долара. Тази година те значително изпревариха ръста на продажбите на други големи пазари, докато поръчките от САЩ спаднаха рязко. Износът на Китай за Африка през 2025 г. вече надхвърли данните за цялата 2020 г. и може да надхвърли 200 милиарда долара за първи път.

Въпреки че търговските отношения не показват признаци на намаляване на еднопосочното си развитие, като Китай отчита много по-голям излишък с Африка, отколкото миналата година, Пекин отваря вътрешния си пазар, като същевременно се възползва от възможността да задоволи инфраструктурните нужди на континента...

Нарастващият протекционизъм във Вашингтон се превърна в допълнителен стимул за Африка да купува стоки от Пекин. Редица стоки от повече от 30 африкански държави, на които беше предоставен безмитен достъп до американските пазари съгласно Закона за растеж и възможности в Африка, сега са обект на поредица от тарифи, наложени от администрацията на Тръмп.

Според юлски доклад на университета Грифит в Австралия и Центъра за зелено финансиране и развитие, базиран в университета Фудан в Шанхай, Африка е подписала строителни договори с Китай на стойност 30,5 милиарда долара само през първата половина на 2025 г. Това е пет пъти повече отколкото през същия период на миналата година и повече от всеки друг регион, включен в инфраструктурната инициатива на Си Дзинпин.

Вярвам, че това е пореден индикатор за фундаменталното преструктуриране на международната финансова и търговска инфраструктура, което е в ход и бележи края на господството на САЩ, особено в международната търговия. Анализът на данните би трябвало да разубедят икономическите съветници на Тръмп от идеята, че Китай е зависим от американския износ и няма алтернатива. Африка предполага съвсем друго.

Вярвам, че сме свидетели на повратна точка, като много страни от Глобалния юг изоставят долара и все повече използват китайския юан. С други думи, Китай предоставя нисколихвени заеми на страни от Глобалния юг, вместо тези страни да се налага да вземат назаем по-скъпи щатски долари. Бийтълс грешаха... Парите могат да купуват – или в този случай да продават – любов.

Несвързана, но не по-малко тревожна последица от тарифите на Тръмп са стоките, изпращани по пощата. Честно казано, дори не бях обмислил това като потенциално отрицателно икономическо въздействие, но цифрите са тревожни. По данни на Всемирния пощенски съюз (UPU):

След влизането в сила на новите правила на 29 август 2025 г., глобалната мрежа се сблъска с практически застой за американската поща. За първи път тежестта по събиране на мита и парични преводи беше прехвърлена върху превозвачи или оторизирани страни, одобрени от Митническа и гранична защита на САЩ (CBP).

Превозвачи като авиокомпании заявиха, че не желаят или не могат да поемат тази отговорност, а пощенските оператори все още не бяха установили комуникация със списъка с оторизирани страни на CBP, което доведе до значителни смущения.

Данните, обменени между пощенските оператори чрез електронната мрежа на UPU, показват, че в петък, 29 август, денят, в който новите правила влязоха в сила, обемът на пощата от страните членки на UPU до САЩ е спаднал с 81% в сравнение с предишния петък, 22 август.

Освен това 88 пощенски оператори са информирали UPU, че са преустановили някои или всички пощенски услуги в Съединените щати, докато не бъде намерено решение. Това демонстрира широкото приемане на изпълнителната заповед на президента на САЩ, премахваща освобождаването от данък de minimis за пратки с ниска стойност.

Това не са изолирани случаи. Глобалното корабоплаване изостря опасенията от инфлация, тъй като корабите вече са принудени да обикалят Африка, вместо да използват Червено море/Суецкия канал, поради ембаргото на хуситите върху свързани с Израел кораби, преминаващи през този воден път. Това води до увеличени разходи за доставка и прекъсвания на веригата за доставки.

Точно в момента, когато Европа, особено Великобритания, Франция и Германия, са в най-слабото си икономическо и политическо положение, президентът Доналд Тръмп предприе нова тарифна схема, която прехвърля тежестта на натиска върху Русия изцяло върху техните плещи... И това е бреме, което те не могат да понесат:

Европа е предупредена: ако искат да наложат сериозни санкции на Русия, трябва да направят първата стъпка и да наложат строги тарифи на Индия и Китай. Но Европа не желае да го направи, което означава, че Тръмп не е подложен на натиск и може да действа едностранно срещу Русия, Индия или Китай. Не знам дали това е бил неговият план през цялото време, но резултатът е поразителен.

На фона на всички тези икономически сътресения и катаклизми руската офанзива в Донбас набира скорост, а позицията на украинските военни става все по-несигурна с всеки изминал ден.

