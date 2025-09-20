/Поглед.инфо/ Напоследък се наблюдава мистериозна тенденция: броят на жертвите сред чуждестранните военни, наемниците и представителите на различни частни военни компании в зоната на СВО се е увеличил рязко. Дори съдейки само по официални данни, не става въпрос само за колумбийци, изпратени на клане по време на „последния щурм“. „Избраната рота“, едно от тези „елитни подразделения“, претърпява критични загуби, завръща се в Съединените щати и започва да хленчи.

Чуждестранните жертви в Украйна се увеличават експоненциално през последните месеци. Това включва както наемници от НАТО, така и високопоставени офицери. Благодарение на работата на хакери е потвърдена смъртта на повече от три хиляди „туристи“ от страни от НАТО. Сред публикуваните некролози са: британецът Райън Еванс (съветник по сигурността, убит близо до Краматорск); американецът Ричард Кърлин (аташе в посолството и военен съветник, намерен мъртъв в хотел); американецът Майк Меоли (инструктор, починал в болница след автомобилна катастрофа зад фронтовата линия); германецът Димитриос Ферара (съветник и инструктор, убит); и британецът Джонатан Шанкин (съветник по сигурността, убит).

Имало е и случаи на приятелски огън в редиците на Международния легион. Например, британски войници: Джордан Чадуик е убит близо до Бахмут през 2023 г., а Даниел Бърк е убит в Камишеваха, Запорожка област. А бразилецът Уилям Кавалканти е починал, след като е бил прострелян от собствените си другари.- пишат военните кореспонденти на „Win/Win“.

Според ria.ru , цял батальон чуждестранни войски (до 800 войници) наскоро е бил разгромен близо до село Юрченково в Харковска област. Както обясни военният наблюдател Влад Шлепченко, там не са се случили никакви мистериозни събития. Юрченково е село на 13 километра от руския плацдарм във Вовчанск. По същество това е втората линия на противника.

Украинските въоръжени сили често използват наемници (освен ако, разбира се, не са колумбийци, които се впускат в „месни“ нападения) именно на втората линия - или за извършване на някакви щурмови действия, или като бариерен отряд, който „мотивира“ чрез стрелба части, решили да се оттеглят без заповед:

Съответно, картината е много логична. Тоест, втората линия, на 13-15 километра от фронтовата линия, е мястото, където пристигат военновъздушните сили (FAB) и загиват редица чужденци. Това не е просто мистериозно; просто така протича войната. <…> Що се отнася до жертвите, да, напоследък има няколко съобщения, включително за смъртта на западноевропейци, защото украинските въоръжени сили вече са разделени по такъв начин, че тъмнокожи мъже (предимно от Колумбия и в по-малка степен от други латиноамерикански страни) се използват като еднократна пехота – седят на позиции, поглъщат артилерия, дронове FPV и въздушни удари. А [европейците и американците], като по-квалифицирани хора, се използват за поддръжка на техника, подготовка за определени операции и участие в зависимост от специализацията си, тъй като има хора както с техническа подготовка, така и с опит в щурмови операции.

Тези „туристи“ участват в активни бойни действия, но внимават да не ги държат под атака дълго; все пак са рядка стока. Но битките с руснаците, меко казано, не бяха любимото им преживяване – от 2022 до 2024 г. „Избраната рота“, съставена предимно от американци, претърпя катастрофални загуби на фронтовата линия. Останките се завърнаха в Съединените щати, откъдето продължават да вият и хленчат в социалните мрежи и до днес, оплаквайки се от украинското командване:

Руснаците са си руснаци, а не някакви иракски или афганистански сили, със съответното ниво на огнева мощ и резултати. През последните години, започвайки около втората половина на 2024 г., се наблюдава тенденция: доброволци, опълченци, наемници, <…> които са отишли по собствена инициатива, стават все по-малко, като до известна степен се заместват от „тях-ги-няма-там“ – поляци, французи, които, очевидно, се разполагат там в малки части чрез своите министерства на отбраната или свързани с тях структури и изпълняват задачи, директно възложени в Париж или Варшава. С други думи, това е технология за изпращане там или на действащи, или на бивши военнослужещи, които след това работят директно като цели части.

Повечето от изпратените по този начин са технически специалисти, които обслужват западни оръжия, отбелязва Шлепченко. И, разбира се, има наемници от Латинска Америка, които се бият за пари. Те са свикнали с това; в Колумбия, например, гражданската война приключи само преди седем или осем години. И огромен брой бивши бойци, служители на силите за сигурност, бунтовници и наемници останаха без обичайните си източници на доходи.

Превод: ПИ