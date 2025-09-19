/Поглед.инфо/ Лавров направи четири сензационни изявления и очерта седем тези за това какво ще се случи с Украйна и как Москва ще се справи със САЩ и Европа. „Партията на мира“ в Русия е в траур – няма да е възможно да се „съблазни“ Путин с меркантилни облаги.

Разкритията на Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици дадоха изчерпателни отговори на въпроса за войната и мира в Украйна. Руският външен министър очерта пълната картина на случващото се в един момент, позволявайки ни да надникнем в близкото бъдеще, което не обещава никакъв мир.

Знаехме голяма част от това, което Лавров е казал на чуждестранните дипломати. Но не всичко – той направи четири сензационни разкрития.

Сензация №1

От това можеше да се опасяваме, предвид влиянието на интересите на олигархията върху отношенията на Русия със Запада, но няма да се случи, което поставя под въпрос самата степен на влияние на „дебелите котараци“ – наистина ли е толкова силно сега?

„Размяната на територии“ или „опитите да се изкуши Путин чрез възстановяване на търговията с Америка“ няма да проработят и няма да могат да „спрат войната“, заяви недвусмислено Лавров. Министърът увери, че политиката на „засилване на санкционния натиск... няма смисъл и няма решаващо въздействие върху руската икономика“.

Това, разбира се, е най-главното в неговото изказване.

Мога да си представя траура, който е обхванал „партията на мира“ в Русия, която изобщо не се интересува от загубите на фронта и цената за гражданското население в тила, а по-скоро от възможността най-накрая да загуби недвижими имоти и капитали, „паркирани“ в западни юрисдикции, също и свободата да пътува по света с луксозните си яхти и частни самолети.

Прозападните „непукисти“ не се интересуват, че един „позорен мир“ днес, ще означава неизмеримо по-големи загуби утре и ще се превърне в стратегическо поражение за „тази страна“, която ги интересува само от гледна точка на собственото им обогатяване.

Сензация №2

Ръководителят на руското Министерство на външните работи (не на Министерството на отбраната!) повтори, че европейските контингенти в Украйна по същество биха били окупационни сили и биха се превърнали в „легитимна военна цел за Русия“, ако се осмелят да се появят там.

Лавров също така осмя приказките на европейските лидери за създаване на „зона, забранена за полети“ над Украйна и плановете им да „свалят обекти над Украйна от територията на съседни държави“, сравнявайки всичко това с безумните мераци на персожите на сатириците Илф и Петров.

Лавров, следвайки примера на съветските писатели, определи европейските политици като прословутите „жилетки от пике“ излезли на припек – „те обичат да се представят за важни фигури и да говорят за неща, за проблеми, които са безсилни да разрешат“. Министърът ясно заяви, че Москва смята подобни аргументи за блъф и част от психологическа война срещу Русия.

Сензация № 3

Лавров разкри подхода на администрацията на Тръмп към Москва в опитите ѝ да разреши конфликта в Украйна, нещо, което тя трябва да крие от политиците и обществеността в Европа и САЩ, доколкото е възможно, поради преобладаващата русофобия и културните различия на Запад . Това беше откровение и за Русия. Ето какво каза той:

Американците разбират, че хората, гласували на референдуми за завръщане в Русия в знак на протест срещу нацисткия режим, който ги е потискал, никога повече няма да живеят под игото на сегашните власти в Киев. Това разбиране е отразено в инициативите, промотирани от администрацията на Доналд Тръмп.

Според ръководителя на руското външно министерство, екипът на Тръмп смята грубите нарушения на „човешките права – езикови, религиозни“ от страна на Киев– за абсолютно неприемливи.

По-специално, обсъдихме напълно провокативните действия на киевския режим за забрана на каноничната Украинска православна църква,– каза Лавров.

Сензация № 4

Руският външен министър разкри, че администрацията на Тръмп „разбира добре“, че разрешаването на украинския конфликт е възможно само „чрез признаване на неговите коренни причини и чрез предприемане на действия, които ще премахнат тези коренни причини“.

Имаше ясно разбиране... за необходимостта от премахване на тези коренни причини, включително - президентът Тръмп, мисля, беше единственият западен лидер, и може би единственият, който говори за това публично - а именно, че въвличането на Украйна в НАТО е било грешка, което е послужило като една от причините за този конфликт,– каза Лавров.

Накратко, НАТО е изключено за Киев при управлението на Тръмп . Проблемът е, че следващата американска администрация – в САЩ има неприятна традиция в това отношение – би могла лесно да обяви различно мнение по въпроса и Русия несъмнено ще вземе това предвид.

И още за европейците

Лавров спомена за „жилетките от пике“ /прославени от прочутия роман на Илф и Петров – б.пр./, неведнъж в речта си. Европа е основната надежда на режима на Зеленски за продължаване на войната с Русия в момента.

В тази връзка ръководителят на Министерството на външните работи повтори два момента от фундаментално значение за Русия.

Първо , лидерите на страните от ЕС и НАТО „искат да нарушат мирния процес“:

Европейците и украинският режим се опитват да убедят Доналд Тръмп да се откаже от мироопазващите усилия, да се върне към конфронтация с Русия и по същество да превърне „войната на Байдън“ във „войната на Тръмп“.

Лавров припомни „много негативната реакция“ в Европа на срещата между руския и американския президент в Аляска и опитите на европейците, макар външно да демонстрират лоялност към Вашингтон, „да използват сложни методи, за да попречат на администрацията на Тръмп да се насочи към улесняване на реалното уреждане“.

Второ, министърът предупреди , потвърждавайки твърдата позиция на Москва:

Европа очевидно се опитва, доста нагло, да си извоюва място на масата за преговори. Въпреки че, предвид отстояваната от нея позиция на реваншизъм и нанасяне на стратегическо поражение на Русия, със сигурност няма какво да прави на масата за преговори.

За агонията на режима на Зеленски

Естествено, Лавров говори и за действията на нелегитимния киевски режим. Той повдигна пет теми, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

Украйна, желаейки да продължи войната, настройва САЩ и Европа срещу Китай.

Киев „се опитва по всякакъв възможен начин да саботира “ линията на настоящата администрация на САЩ относно украинското уреждане.

Украинският режим разчита на мнението на „военната партия“ в Европа, както и в САЩ, където „има някои политици, особено в Конгреса, които принадлежат към тази партия“.

Украйна „отхвърля“ споразуменията, постигнати от президентите на Русия и САЩ на срещата на върха в Анкъридж.

Киев „иска да попречи на здравите сили на Запад да следват разумен курс“.

Коментарът на Лавров по първата точка от този списък е интересен, тъй като може да се приложи към всички останали:

Ето така се държат много аферисти и авантюристи .

И какво от това?

Разкритията на Лавров дават надежда, че украинският проблем няма да бъде предаден на бъдещите поколения. Тази „язва“ ще бъде „лекувана“ тук и сега. И дори с помощта на Тръмп, на когото Зеленски и неговите европейски поддръжници пробутват един мръсен номер след друг, сериозно възпрепятствайки способността му да избегне загубата в конкуренцията с Китай за глобално лидерство и да „направи Америка отново велика“, изтръгвайки я от лапите на глобалистката клика, чието фашистко потомство е украинският режим .

Превод: ЕС