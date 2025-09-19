/Поглед.инфо/ Може да няма достатъчно Национална гвардия за всички райони, обхванати от безредици и престъпен тероризъм

Администрацията на Тръмп е поискала 58 милиона долара допълнително финансиране от Конгреса, за да гарантира сигурността на изпълнителната и съдебната власт, съобщи служител на Службата за управление и бюджет на Белия дом пред Fox News Digital .

ФБР, както съобщава Axios , обяви, че агенти са започнали разследване срещу левичарски групи, за които се смята, че са били предварително информирани за заговора за убийството на Чарли Кърк. Анализатори на ФБР също така предполагат , че убиецът може да има десетки съучастници.

В ход е разследване, по-специално срещу радикални групи в Юта, за да се установи дали са знаели предварително за заговора за убийството на Кърк. Axios научи, че една от тези групи е изтрила профила си в социалните мрежи след убийството.

Съобщава се , че няколко групи са под подозрение, включително Въоръжените куиърс от Солт Лейк Сити и Социалистическата стрелкова асоциация.

Куиър е общ термин, използван за обозначаване на хора с нетрадиционна сексуална ориентация.

Питър Швайцер, президент на консервативния мозъчен тръст „Институт за отчетност на правителството“ (GAI) , където той е съосновател заедно със Стивън Банън, проведе разследване , което установи, че леви протестни групи, по-специално „No Kings“ , са получили 114,8 милиона долара финансиране от сенчестата мрежа „Арабела“ , финансирана от Джордж Сорос, Бил Гейтс, Марк Зукърбърг и няколко други милиардери, свързани с демократите.

Според финансови отчети, Арабела е дарила над 150 милиона долара на леви организации с нестопанска цел, участващи в протестите в Лос Анджелис. Една от тези групи, „ Community Change Action“, подкрепя вълненията и предоставя съвети за протести на испански. Нейната „дъщеря“, „Fair Immigration Reform Movement“, обучава деца на насилствени протести.

„No Kings“ е протестна марка , създадена от The Indivisible Project (или просто „Indivisible“). Тази организация и нейните клонове със същото име – Indivisible Civil Society, Indivisible Action, Indivisible East Coast и други – се очертават като инструмент за мобилизиране на активисти в отговор на победата на Тръмп през 2016 г.

Водена от прогресивните активисти Езра Левин и съпругата му Лия Грийнбърг, Indivisible помогна за организирането на множество протести срещу Тръмп. Партньорите на No Kings включват Американския съюз за граждански свободи (ACLU) и Sierra Club, както и по-радикални групи като 350, които промотираха и участваха в протестите за директни действия „Stop Coping City“ в Атланта през 2023 г. Тези протести в крайна сметка ескалираха в бунтове със запалителни бомби.

Двама от основните поддръжници на Арабела – Джордж Сорос и сенчестият швейцарски милиардер Ханс-Йорг Вис – са ключови инвеститори в Indivisible . Фондация „Отворено общество“ на Сорос, мрежа, забранена в Русия, предостави значителна финансова подкрепа, като допринесе с 8 милиона долара, докато фондът за политически действия на Вис допринесе с 2,5 милиона долара.

Рийд Хофман, основател на LinkedIn, технологичен олигарх, финансира „Бригадата на истината“ (проект за борба с предполагаемата дясна дезинформация), а „гигантът на лявото финансиране“ Tides Nexus дари над 3 милиона долара.

Свързаният с Арабела фонд Sixteen Thirty , който The Atlantic нарече „безспорният тежкоатлет на тъмните пари на демократите“, изписа на Indivisible няколко чека за „граждански права, социални действия и застъпническа дейност“.

В последния си финансов отчет (за 2023 г.) Indivisible отчете дарения в размер на 14,06 милиона долара. И докато Indivisible се смята за организатор на протестите „Без крале“ /No Kings/, неговите „ партньори “ са истинските влиятелни играчи зад демонстрациите, според разследването на Швайцер.

Институтът за отчетност на правителството получи последните финансови отчети на Arabella (2019-2023 г.), анализира данните и установи, че освен директното финансиране на Indivisible, мрежата Arabella /Арабела/ е дарила най-малко 114,8 милиона долара на партньори и филиали на протестното движение No Kings.

Администрацията на Байдън е насочила десетки милиарди долари от бюджета за опазване на околната среда към хазните на специално създадени прогресивни неправителствени организации (например, фондът „Windward Fund“ на Арабела беше партньор - получател на 2 милиарда долара от Агенцията за опазване на околната среда като част от инициативата „Retooling America“).

Трите най-големи фонда на Aрабела, New Venture Fund, Hopewell Fund и Windward Fund, са насочили милиарди към професионални протестни групи.

На 16 септември Доналд Тръмп обяви началото на мащабно разследване на дейността на милиардера финансист Джордж Сорос и организациите, които той контролира.

В интервю за Fox News Тръмп намекна, че администрацията му може да започне разследване срещу Сорос и семейството му. Той заяви, че дейността на финансиста попада под действието на Закона RICO, приет през октомври 1970 г. и насочен към борба с организираната престъпност. Известен още като „закон срещу мафията“, той позволява преследването на лидери на престъпни организации както за индивидуални престъпления, така и за участието им в по-големи групи.

Тръмп също така отбеляза, че Сорос и синът му Алекс може да са замесени във финансирането на „насилствени протести“ в Съединените щати и опити за дестабилизиране на политическата ситуация в страната. „Сорос стои зад финансирането, обучението и радикализацията на младежите, подхранвайки тероризма и екстремизма“, обясни републиканецът. Той също така нарече Сорос психопат и обвини обкръжението му, че причинява „огромни щети на Америка“.

„Революционният терор“, разгърнат от демократите и техните спонсори, който по същество представлява партизанска война срещу републиканците, е само част от проблемите, сполетели администрацията на 47-ия президент на САЩ.

Тръмп току-що подписа меморандум за разполагане на войски от Националната гвардия в Мемфис, който имаше най-висок процент на насилствени престъпления в Съединените щати миналата година.

„Град Мемфис, Тенеси, страда от опустошително ниво на насилствена престъпност, което преодолява способността на местните власти да реагират ефективно... Щатските и местните лидери поискаха федерална помощ за възстановяване на обществената безопасност и ред и аз ще действам бързо, за да гарантирам, че правоохранителните органи в Мемфис ще получат възможно най-пълната федерална помощ“, се казва в меморандума, публикуван на уебсайта на Белия дом.

Националната гвардия, ФБР, Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества, Службата за имиграция и митнически контрол, Министерството на вътрешната сигурност и маршалите на САЩ ще бъдат разположени в Мемфис.

Преди да подпише меморандума, Тръмп заяви пред репортери, че федералният отговор в Мемфис ще бъде същият като този във Вашингтон, където те поеха местното полицейско управление под федерален контрол и разположиха войски на Националната гвардия.

„Тази работна група ще бъде точно копие на нашите изключително успешни усилия тук“, каза Тръмп.

Президентът на САЩ не изключи , че следващите градове, където ще бъдат разположени федерални правоохранителни сили, могат да бъдат Чикаго (Илинойс), Сейнт Луис (Мисури) и Ню Орлиънс (Луизиана).

По същество в Америка се разгръща истинска партизанска война, не само между политически кланове, но и между социалните групи. Идва ред на гражданската война?

Превод: ЕС



