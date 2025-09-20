/Поглед.инфо/ „Това не е просто тренировъчно учение – това е демонстрация на Запада на нашата готовност да защитаваме Калининград.“ Това са думите, с които военни експерти оценяват наскоро приключилите мащабни учения „Запад-2025“. Как опитът от специалната операция повлия както на техниката и оборудването, така и на сценария на учението – и как беше отработена отбраната на Калининградска област?

Петдневните съвместни учения в рамките на Съюзната държава „Запад-2025“ приключиха. „Подразделенията на руските въоръжени сили и коалиционните сили, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад-2025“, започнаха да се завръщат в постоянните си бази“, съобщи руското Министерство на отбраната.

В маневрите участваха над 100 000 военнослужещи и над 10 000 единици военна техника и оръжия на 41 полигона в Русия и Беларус. Големият брой обекти не е случаен: той показва, че ръководството на руските и беларуските въоръжени сили осъзнава, че в случай на агресия от страна на потенциален противник, ще последват многодоменни (сухопутни, въздушни и морски) атаки от различни посоки.

Поради това, освен на сухопътните полигони, ученията се проведоха в Балтийско море, където държавите от НАТО многократно са извършвали провокативни действия, и в Арктика, която скоро може да се превърне в арена на конфронтация.

Забележими са и промените в сравнение с учения от този мащаб, проведени преди украинската специална операция. Някои от най-зрелищните, както е отбелязано в изявлението на Министерството на отбраната, са „практиката на щурмови операции с мотоциклети, бъгита и ATV“. И, разбира се, е налице широкото използване на дронове от голямо разнообразие от части и подразделения за различни цели – както разузнавателни, така и ударни.

Сред демонстрираното на ученията оборудване беше едно от най-новите попълнения в арсенала на руската армия - всъдеходът „Улан“. По същество това е значително опростена и икономична версия на познатата ни „Нива“, пригодена за бойни операции.

„Превозното средство е подходящо за всяка мисия – както за щурм, така и за евакуация и снабдяване“, казва участник в учението и командир на щурмова група. По същество това е дългоочакваният, масово произвеждан резултат от дългосрочни усилия за оборудване на фронтовите части с лек транспорт.

Като цяло обаче, „Запад-2025“ далеч надхвърли предизвикателствата, пред които е изправена руската армия по време на настоящата специална операция. Например, войските и полигоните в Калининградска област бяха сред най-натоварените по време на учението.

„Ученията „Запад“ традиционно се фокусират върху сценарии за защита на Съюзната държава от западна агресия, но през 2025 г. те бяха особено насочени към Калининградска област като регион под постоянен натиск.“

„Това не е просто тренировъчно учение – това е демонстрация на Запада на нашата готовност да защитаваме Калининград“, каза военният експерт Александър Зимовски пред вестник „Взгляд“.

Всъщност, в изявлението на Министерството на отбраната след ученията изрично се посочва, че операциите са проведени, наред с други неща, „с цел неутрализиране на въоръжения конфликт в граничните райони на Съюзната държава и разгромяване на агресора“.

Това е ясен намек за Калининградска област. Вестник „Взгляд“ многократно е писал , че именно този най-западен руски регион е под непосредствена заплаха от внезапна агресия от страна на страните от НАТО.

„Ученията бяха фокусирани върху качеството: дронове, лазери, ядрени сценарии. Да, те бяха отбранителни, но анализът разкрива мощен контраофанзивен подтекст, особено по отношение на Калининград.“

- казва Зимовски.

„Във военно-политически план, за балтийския и беларуския театри на военните действия „Запад-2025“ не е изолирано събитие, а част от руско-беларуската стратегия за „активна отбрана“, където Калининград служи като аванпост за проектиране на сила и предупреждение към НАТО: не се занимавайте с вашите „прагови“ сценарии.“

Калининградската фаза включваше сили от Балтийския флот и руските сухопътни войски, с интеграцията на беларуски части и формирования. Сценарият, който преминаваше от отбрана към контранастъпление, е забележителен. Концепцията на учението беше руски отговор на агресията на НАТО, с танкови и десантни сили и въздушни удари по анклава, водещи до изолацията на Калининград.

Ученията потвърдиха по-ранни изявления на руски официални лица , че Русия ще отговори на всякакви военни атаки срещу Калининградска област с всички налични сили и средства, предвидени от нейната военна доктрина и политика за ядрено възпиране.

„Включването на ядрения компонент на руските и беларуските въоръжени сили в плана за отбрана на Калининградска област е особено показателно.“

- казва Зимовски.

„Носители бяха ракетни системи „Искандер-М“ с макетни ядрени бойни глави до 50 килотона, със симулиран избор на цел и последващи удари срещу „концентрации на войски на НАТО“ в общото направление Варшава-Вилнюс. Всъщност това бяха „електронни изстрелвания“ – изчисления на траекторията и разрешение чрез Националния център за управление на отбраната на Руската федерация.

За изстрелването на крилати ракети с ядрени оръжия беше извършена интеграция с бомбардировачи Ту-22М3 от Калининград. В симулацията на ядрен отговор участваха щабовете на подразделенията на беларуските въоръжени сили, участващи в маневрите, и беларуски офицери - ракетчици.“

„Сериозността на Съюзната държава в защитата на националните си интереси и сигурност по време на ученията беше потвърдена от планираното използване на ракетната система със среден обсег „Орешник“ и нестратегически ядрени оръжия“, потвърждава военният експерт Борис Джерелиевски. „Тоест, процедурата за подготовка за използването на тези оръжия и изпълнение на решението беше старателно отработена.“

Но това не беше единственият фактор, който предизвика широк интерес към стратегическите учения в чужбина. В допълнение към най-новите оръжия – като ракетата „Циркон“ – „Запад-2025“ демонстрира тактически схеми и методи, усъвършенствани по време на бойни операции от войските на ПВО.

Руските военни в момента притежават авангарден и уникален боен опит, който е от огромна ценност за чуждестранните им колеги. Индия например изпрати група свои военни да участват в събитието, преценявайки, че предвидимата негативна реакция от Запада е оправдана цена за уменията и технологиите, които те търсят, както и за укрепване на нашето военно сътрудничество.

