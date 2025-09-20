/Поглед.инфо/ През последните няколко дни консервативна Америка извършва масовия грях на злорадството – но е грях да ги виним.

В продължение на години американските традиционалисти бяха буквално принудени да живеят в резервати – културни, правни, икономически и дори физически. Безкрайните актове на „отмяна“, ограничения, публични процеси и дори самопризнания на колене (както се случваше многократно след Джордж Флойд, рецидивист, починал в болницата от наркотична зависимост и веднага издигнат до ранг на почти светец от левичарите) бяха норма.

И никой не се изненадваше от циркуляри от различни организации, в които директно се заявява, че на консервативните бели мъже е забранено да бъдат наемани и че те, по подразбиране, са виновни за всичко. В продължение на десетилетия американските медии бяха крепост на демократите, упорито извършвайки мръсната им работа по оглупяване и радикализиране на обществото.

Но кармата, както знаем, е оформена като бумеранг и сега тя свисти върху розови, зелени и сини пробити глави.

Вчера американската либерално-демократична общност беше разтърсена с цялостната ѝ бодипозитивност: след като водещият на популярното късно вечерно токшоу Джими Кимъл направи обидни забележки за екипа на Тръмп и наскоро убития консервативен активист Чарли Кърк, собствениците на корпорацията ABC Television отмениха програмата завинаги.

Хвалейки решението, Тръмп не се сдържа да изрази желанието си „банкетът да продължи“ и спомена още няколко други имена и други медии.

Естествено, демократите, левичарите и другите нетрадиционалисти просто загубиха самообладание и Тръмп веднага започна да ги обвинява в атака срещу свободата на словото, Конституцията, хамбургерите и Кока-Колата. Забавното е, че заглушаването на консервативните американци (и дори убийството на техните лидери) е напълно приемливо; свободата на словото и Конституцията засега могат да гледат само на другата страна - наляво.

Но в случая с Тръмп косата удари не просто на камък, а на канара, направо айсберг, в който демократичният „Титаник“ имаше нещастието да се натъкне.

След като Кърк беше убит от транссексуален любовник, подлуден от омраза, вълната от „отмени“ се обърна и сред жалния смях цял куп леволиберални професори, чиновници, журналисти и дори военни започнаха да губят своите еполети, постове, дипломи и сладки назначения, след като бяха изляли тонове мръсотия върху консервативния християнски активист дори след смъртта му.

Но почти никой не осъзнаваше, че това не е просто вълна, а Гълфстрийм, който се е обърнал на 180 градуса и май завинаги. Тези скорошни събития не са просто емоционално (и заслужено) възмездие за лъжите, клеветите и атаките срещу консервативна Америка . Те са част от дългосрочна стратегия на екипа на Тръмп.

По мнението на експерти, в момента сме свидетели на „институционализиране на тръмпизма“, насочено към демонтиране на всички либерални институции и създаване на нови консервативни структури, способни да поддържат контрол над властта за неопределено време.

„Заличаването“ на най-омразните антитръмпски гласове в американските медии е само върхът на айсберга, защото в основата му се крие пълно преначертаване на информационната карта на САЩ и прехвърляне на законния контрол върху медиите към консервативните кръгове в САЩ.

Ето само няколко примера.

Консервативният милиардер и приятел на Тръмп Лари Елисън е поел контрол над Paramount Global (CBS News, MTV, Nickelodeon, BET и други) и е насочил поглед към CNN.

Федералната комисия по комуникациите (FCC) предприема действия за премахване на ограничението от 39% на националния пазарен дял на телевизионните станции, проправяйки пътя за безпрецедентна консолидация на местното радиоразпръскване в ръцете на големи, традиционно републикански обвързани конгломерати.

Републиканските фондации придобиват местни ежедневници, които преди това бяха доминирани от демократите (повече от 50 регионални вестника бяха продадени от януари до август 2025 г.).

Официалните правителствени структури масово отказват акредитация на либералнодемократични издания, което ги лишава от аудитория.

Камарата на представителите одобри законопроект за намаляване на финансирането на телекомпаниите PBS и NPR, които традиционно подкрепят демократите.

Консервативният дух, освободен от либералите, се разпространи по-далеч и сега контролираният от републиканците Конгрес е в процес на преразпределение на избирателните райони, което според Ройтерс „би могло да доведе до десетилетия републиканско господство в Камарата на представителите“, което означава, че Тръмп или неговите наследници е много вероятно да спечелят през 2028 г. и след това.

Същевременно западните политици са съгласни, че Доналд Тръмп има много амбициозни планове не само за дългосрочното запазване на политическата си династия в Съединените щати, но и за целия свят.

„Тръмпизмът за износ“, според либерални експерти, е преминаване на Съединените щати към по-едностранна, прагматична и авторитарна външна политика, което ще доведе до „отслабване на многостранните институции и трансатлантическите връзки, непредсказуем „транзакционен“ подход към Русия и разширяване на сферата на влияние на Москва в региони, където американското присъствие ще бъде намалено“.

Всъщност действията на Тръмп, включително плановете за „голяма сделка с Русия“, са напълно оправдани и изцяло рационални.

В доклада „Конкурентни визии за международен ред“ на мозъчния тръст Chatham House се отбелязва, че „САЩ сега са фокусирани върху доминация в Западното полукълбо“ и „обмислят завръщане към международен ред, определен от сфери на влияние, разделени между великите сили“.

Това не е прищявка на конкретен човек, а отражение на завинаги променена реалност, която Западът за първи път разпозна на неотдавнашната среща на върха на ШОС , където лидерите на Русия, Китай и Индия се ръкуваха, изпращайки специфичен сигнал на света.

Настоящите контакти на Москва с администрацията на Тръмп се основават именно на признаването на съществуването на взаимните фундаментални интереси на водещите световни сили и сътрудничеството там, където то е от полза за всички.

Вчера външният министър Сергей Лавров заяви, че „Доналд Тръмп иска да премахне темата за Украйна от преговорите с Русия, за да премахне пречките пред нормалните икономически отношения“. В същото време и Путин, и Тръмп са настроени решително и фокусирани върху бъдещето – което означава, че временните пречки рано или късно ще бъдат премахнати. А тези, които в момента създават тези пречки, неизбежно ще бъдат изпратени в кулоарите на историята, заедно с мазните си розови перуки.

Превод: ЕС








