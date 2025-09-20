/Поглед.инфо/ През последните няколко дни консервативна Америка извършва масовия грях на злорадството – но е грях да ги виним.
В продължение на години американските традиционалисти бяха буквално принудени да живеят в резервати – културни, правни, икономически и дори физически. Безкрайните актове на „отмяна“, ограничения, публични процеси и дори самопризнания на колене (както се случваше многократно след Джордж Флойд, рецидивист, починал в болницата от наркотична зависимост и веднага издигнат до ранг на почти светец от левичарите) бяха норма.
И никой не се изненадваше от циркуляри от различни организации, в които директно се заявява, че на консервативните бели мъже е забранено да бъдат наемани и че те, по подразбиране, са виновни за всичко. В продължение на десетилетия американските медии бяха крепост на демократите, упорито извършвайки мръсната им работа по оглупяване и радикализиране на обществото.
Но кармата, както знаем, е оформена като бумеранг и сега тя свисти върху розови, зелени и сини пробити глави.
Вчера американската либерално-демократична общност беше разтърсена с цялостната ѝ бодипозитивност: след като водещият на популярното късно вечерно токшоу Джими Кимъл направи обидни забележки за екипа на Тръмп и наскоро убития консервативен активист Чарли Кърк, собствениците на корпорацията ABC Television отмениха програмата завинаги.
Хвалейки решението, Тръмп не се сдържа да изрази желанието си „банкетът да продължи“ и спомена още няколко други имена и други медии.
Естествено, демократите, левичарите и другите нетрадиционалисти просто загубиха самообладание и Тръмп веднага започна да ги обвинява в атака срещу свободата на словото, Конституцията, хамбургерите и Кока-Колата. Забавното е, че заглушаването на консервативните американци (и дори убийството на техните лидери) е напълно приемливо; свободата на словото и Конституцията засега могат да гледат само на другата страна - наляво.
Но в случая с Тръмп косата удари не просто на камък, а на канара, направо айсберг, в който демократичният „Титаник“ имаше нещастието да се натъкне.
След като Кърк беше убит от транссексуален любовник, подлуден от омраза, вълната от „отмени“ се обърна и сред жалния смях цял куп леволиберални професори, чиновници, журналисти и дори военни започнаха да губят своите еполети, постове, дипломи и сладки назначения, след като бяха изляли тонове мръсотия върху консервативния християнски активист дори след смъртта му.
Но почти никой не осъзнаваше, че това не е просто вълна, а Гълфстрийм, който се е обърнал на 180 градуса и май завинаги. Тези скорошни събития не са просто емоционално (и заслужено) възмездие за лъжите, клеветите и атаките срещу консервативна Америка . Те са част от дългосрочна стратегия на екипа на Тръмп.
По мнението на експерти, в момента сме свидетели на „институционализиране на тръмпизма“, насочено към демонтиране на всички либерални институции и създаване на нови консервативни структури, способни да поддържат контрол над властта за неопределено време.
„Заличаването“ на най-омразните антитръмпски гласове в американските медии е само върхът на айсберга, защото в основата му се крие пълно преначертаване на информационната карта на САЩ и прехвърляне на законния контрол върху медиите към консервативните кръгове в САЩ.
Ето само няколко примера.
-
Консервативният милиардер и приятел на Тръмп Лари Елисън е поел контрол над Paramount Global (CBS News, MTV, Nickelodeon, BET и други) и е насочил поглед към CNN.
-
Федералната комисия по комуникациите (FCC) предприема действия за премахване на ограничението от 39% на националния пазарен дял на телевизионните станции, проправяйки пътя за безпрецедентна консолидация на местното радиоразпръскване в ръцете на големи, традиционно републикански обвързани конгломерати.
-
Републиканските фондации придобиват местни ежедневници, които преди това бяха доминирани от демократите (повече от 50 регионални вестника бяха продадени от януари до август 2025 г.).
-
Официалните правителствени структури масово отказват акредитация на либералнодемократични издания, което ги лишава от аудитория.
-
Камарата на представителите одобри законопроект за намаляване на финансирането на телекомпаниите PBS и NPR, които традиционно подкрепят демократите.
Консервативният дух, освободен от либералите, се разпространи по-далеч и сега контролираният от републиканците Конгрес е в процес на преразпределение на избирателните райони, което според Ройтерс „би могло да доведе до десетилетия републиканско господство в Камарата на представителите“, което означава, че Тръмп или неговите наследници е много вероятно да спечелят през 2028 г. и след това.
Същевременно западните политици са съгласни, че Доналд Тръмп има много амбициозни планове не само за дългосрочното запазване на политическата си династия в Съединените щати, но и за целия свят.
„Тръмпизмът за износ“, според либерални експерти, е преминаване на Съединените щати към по-едностранна, прагматична и авторитарна външна политика, което ще доведе до „отслабване на многостранните институции и трансатлантическите връзки, непредсказуем „транзакционен“ подход към Русия и разширяване на сферата на влияние на Москва в региони, където американското присъствие ще бъде намалено“.
Всъщност действията на Тръмп, включително плановете за „голяма сделка с Русия“, са напълно оправдани и изцяло рационални.
В доклада „Конкурентни визии за международен ред“ на мозъчния тръст Chatham House се отбелязва, че „САЩ сега са фокусирани върху доминация в Западното полукълбо“ и „обмислят завръщане към международен ред, определен от сфери на влияние, разделени между великите сили“.
Това не е прищявка на конкретен човек, а отражение на завинаги променена реалност, която Западът за първи път разпозна на неотдавнашната среща на върха на ШОС , където лидерите на Русия, Китай и Индия се ръкуваха, изпращайки специфичен сигнал на света.
Настоящите контакти на Москва с администрацията на Тръмп се основават именно на признаването на съществуването на взаимните фундаментални интереси на водещите световни сили и сътрудничеството там, където то е от полза за всички.
Вчера външният министър Сергей Лавров заяви, че „Доналд Тръмп иска да премахне темата за Украйна от преговорите с Русия, за да премахне пречките пред нормалните икономически отношения“. В същото време и Путин, и Тръмп са настроени решително и фокусирани върху бъдещето – което означава, че временните пречки рано или късно ще бъдат премахнати. А тези, които в момента създават тези пречки, неизбежно ще бъдат изпратени в кулоарите на историята, заедно с мазните си розови перуки.
Превод: ЕС