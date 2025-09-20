/Поглед.инфо/ Вчера в Пекин се проведе церемонията по връчване на Наградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени. Заедно с това се отбеляза и 10-годишнината от създаване на наградата. На събитието присъстваха съпругата на китайския председател Си Дзинпин, Пън Лиюен, която също така е и специален пратеник на ЮНЕСКО за насърчаване на образованието на момичета и жени, както и генералният директор на организацията Одри Азуле.

В речта си първата дама на Китай подчерта, че през десетте години от създаването на наградата, носителите ѝ от различни страни и социалните дейци са подкрепили момичета и жени да се адаптират към социалните промени и собственото си развитие чрез образование. Така милиони жени и момичета са придобили увереност и умения да избират своя път и да преследват мечтите си.

Китай винаги обръща голямо внимание на образованието на жените и в бъдеще ще задълбочава още повече сътрудничеството с ЮНЕСКО, с цел общото повишаване на научно-образователното ниво на жените, каза още Пън Лиюен.

Ръководителката на ЮНЕСКО благодари на китайското правителство за постоянната му скъпоценна подкрепа и високо оцени отличния принос, даден от Пън Лиюен за насърчаване на глобалното дело за образованието на момичетата и жените. Тя изрази надежда да засили сътрудничеството с Китай за постигане на по-плодотворни резултати в каузата.