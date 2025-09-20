/Поглед.инфо/ В отговор на атаки срещу кораби в национални морски води, в Каракас започнаха военни учения „Карибски суверенитет 200“.

Измина месец от рязката ескалация на военното и политическото напрежение в южната част на Карибите, където Белият дом изпрати три разрушителя на ВМС на САЩ „за провеждане на операции срещу наркокартелите“. Освен това беше съобщено, че ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 военнослужещи са били разположени до бреговете на Венецуела.

Както е добре известно, Вашингтон обвинява президента Николас Мадуро в принадлежност към наркокартела Cartel de los Soles , самото съществуване на което Каракас категорично отрича. Плановете на администрацията на Тръмп за военна блокада на Венецуела под претекст за „борба с наркотрафика“ са съпроводени с незаконни арести на търговски и риболовни кораби, нарушения на въздушното пространство на страната и нарушения на морската ѝ икономическа зона практически по цялата ѝ дължина.

Без да пестят средства и открито нарушавайки международното морско право, американците нанасят смъртоносни удари срещу кораби в международни води край бреговете на Венецуела: 11 души бяха убити на 2 септември (два дни по-късно венецуелски изтребители прелетяха ниско над американски кораб), а още трима на 15 септември, без никакви усилия да задържат корабите или да идентифицират заподозрените преди ударите .

Без да предостави никакви доказателства, Тръмп твърди, че лодките и хората на тях са превозвали незаконни наркотици до Съединените щати.

При встъпването си в длъжност, Тръмп обяви няколко престъпни групировки, включително венецуелския „Трен де Арагуа“, за терористични организации, често произволно приписвайки на тях венецуелските имигранти, депортирани от Съединените щати.

Заслужава да се отбележи, че унищожаването на отделни малки плавателни съдове няма да окаже влияние върху трафика на наркотици в Съединените щати, не на последно място защото например по-голямата част от фентанила се внася контрабандно в Съединените щати през сухопътните граници от американски граждани.

В същото време атаките срещу кораби подхранват наратива за непосредствена опасност за Съединените щати, която уж може да бъде решена само чрез насилие. По подобен начин същите тези страхове се използват, за да се оправдае депортирането на стотици венецуелци в прословутите си сурови затвори в Ел Салвадор.

В Каракас всичко това с право се разглежда като прелюдия към военна „карантина“ срещу Венецуела, която е изпълнена с възможността, ако не за нова кубинска ракетна криза, то поне за опит за светкавична военна операция срещу боливарския режим.

На 15 септември президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че последните инциденти между страната му и Съединените щати „са актове на агресия от страна на Вашингтон на всички фронтове: съдебна агресия, когато ни обявяват за престъпници, политическа агресия с ежедневните си заплашителни изявления, дипломатическа агресия и непрестанна военна агресия“, добавяйки, че комуникацията с Белия дом „наскоро беше прекъсната: самите те я прекъснаха със заплахите си за бомби, смърт и изнудване“.

В началото на септември Николас Мадуро, в отговор на разполагането на американския флот до бреговете на страната, стартира активен отбранителен план, наречен „Независимост 200“. Планът предвижда „разгръщане на оперативни мерки от въоръжените сили и народните милиции за всеобхватна отбрана на цялата страна, включително нейните карибски острови“.

Планът е да се изпратят 25 000 войници от Боливарските въоръжени сили (FANB) за охрана на границите с Колумбия, крайбрежието и островите на Карибско море и Атлантическия океан, включително „засилване на всички операции на източното крайбрежие на Карибско море и Атлантическия океан в щатите Нуева Еспарта, Сукре и Делта Амакуро “ .

Според някои сведения, във връзка с морската и въздушна блокада на Венецуела, може да се планира директно нахлуване под прикритието на „елиминиране на базите на наркомафията“ от съседна Колумбия – в югозападната венецуелска джунгла и след това в граничния петролен „епицентър“ на Венецуела (басейна на езерото Маракайбо и прилежащите лагуни).

Но напразно: на 16 септември администрацията на Тръмп, за първи път от близо 30 години, премахна Колумбия от списъка си с държави, които сътрудничат в борбата с наркотрафика. Както отбелязва CBS, това „беше остър упрек към традиционен съюзник на САЩ и отразяваше неотдавнашния скок в производството на кокаин и влошаването на отношенията между Белия дом и левия президент на Колумбия“ (от август 2022 г. Густаво Петро, ръководител на центристко-лявата коалиция).

Примерът с Венецуела е особено показателен в този контекст. Седем южнокарибски острова – и до днес отвъдморски владения на Нидерландия – са разположени край бреговете на тази страна и нейната столица Каракас. Именно тук, в началото на 20-ти век, американски и холандски компании построиха големи петролни рафинерии в Аруба и Кюрасао, най-близките острови до Венецуела,

Тези рафинерии работят преди всичко с венецуелски петрол - повече от 85% от преработката. Междувременно западните транснационални компании традиционно отказват да позволят на Каракас да развива своя местна нефтопреработвателна и нефтохимическа промишленост.

Венецуелската държавна петролна компания (PDVSA) в момента е основният потребител на тези съоръжения (преди контролирани от американски компании), но автономните местни власти на островите, под различни предлози, периодично нарушават изпълнението на договорите за рафиниране на петрол, доставките на готови петролни продукти за Венецуела, обема на внесения оттам петрол, цените на суровините и петролните продукти и др.

Медиите, включително венецуелските, съобщават за участието на холандски и американски компании в контрабандата на венецуелски петрол към същите рафинерии и на готови петролни продукти във Венецуела, целяща, наред с други неща, намаляване на рентабилността на рафинирането на петрол във Венецуела.

Появяват се и съобщения, че една от целите на блокадата на Венецуела е завземането на отдалечения остров Авес (Източна Карибска област), с площ само около 1 квадратен километър, разположен на кръстопът между Панамския канал и Атлантическия океан. Показателно е, че Авес маркира демаркационната линия между Венецуела и контролираните от Америка острови Пуерто Рико и Западните Вирджински острови.

Авес се охранява от венецуелските сили и е дом на Военноморския изследователски център „Симон Боливар“. Венецуелските власти искат да разширят морската икономическа зона югоизточно от острова, което ще предизвика напрежение със съседната бивша британска Доминика, която ще загуби контрол над близо половината от околните си води.

Привлекателността на крайбрежните островни региони на Венецуела за външна блокада и евентуални десантни операции е не по-малко очевидна. Например, островите Лос Монхес защитават Маракайбо - както бе споменато по-горе, ключовият нефтодобивен регион на страната, към който Колумбия също периодично предявява претенции.

Междувременно, островите Патос и Лос Тестигос, разположени близо до англоезичните острови Гренада и Тринидад и Тобаго, защитават колосалните петролни запаси във венецуелската делта на Ориноко и газови запаси на съседния континентален шелф на Венецуела и Тринидад и Тобаго (към Лос Тестигос понякога предявяваше претенции Гренада, британска държава, до 1974 г.).

Междувременно ситуацията се влошава. На 16 септември Николас Мадуро заяви , че „ако се наложи да се впуснем във въоръжена борба, ние сме повече от подготвени. Два милиона и половина войници и милиции вече са мобилизирани в цялата страна“.

Военните учения „Карибски суверенитет 200“, стартирали предния ден по заповед на Николас Мадуро , включват всички видове въоръжени сили на Боливарианската република, включително оперативни групи, съвместни аерокосмически, специални сили, разузнавателни сили, средства за радио - електронна война, включително 12 кораба, 22 самолета и 20 малки плавателни съда на специалната морска милиция.

Президентът Мадуро обвинява Съединените щати в опит да „инсталират марионетен режим“ и да откраднат „най-големите световни запаси от петрол, газ и злато“, но Венецуела има „мощна държава, силно правителство и решителен народ“, който да се противопостави на тези планове.

Силите обаче не са равни и, както отбелязва Israel Hayom , след Йемен и Иран, би могъл да дойде ред на латиноамериканската страна с най-големите доказани петролни запаси в света. За неоконсерваторите конфронтацията с режима на Мадуро е възможност за постигане на „класическа“ цел: възстановяване на американското господство в Западното полукълбо, в съответствие с доктрината Монро, в „задния двор“ на Америка.

Може би инициатор на този конфронтационен курс е държавният секретар Марко Рубио, потомък на кубински имигранти с стремежи към Белия дом като протеже на „дълбоката държава“, който вижда социалистическите режими в Латинска Америка като екзистенциална заплаха.

Забележка

Отношенията на Колумбия със Съединените щати са допълнително усложнени от дългогодишните претенции на Белия дом към островите Серанила и Бахо Нуево в централната част на Карибите, които Богота счита за колумбийска територия. Вашингтон се отказа от другите си островни претенции към Богота през 1972 г., подписвайки специален договор с Колумбия по този въпрос. По настояване на Вашингтон обаче Бахо Нуево и Серанила не бяха споменати в договора. Вашингтон разглежда островите като „неинкорпорирана, неорганизирана територия на Съединените щати“.

Превод: ЕС



