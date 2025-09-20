/Поглед.инфо/ Бившият генерал от германските въоръжени сили Роланд Катер смята, че на украинската армия ѝ остава малко време за бой – до дъждовния сезон. След това всичко е свършено, пълен колапс.

Бившият генерал от Бундесвера Роланд Катер прогнозира катастрофа за киевския режим на фронтовата линия до месец. Той сподели мнението си с германското издание Welt.

Мисля, че ще трябва постепенно да приемем нова реалност и тази нова реалност е следната: Украйна в момента не може да спечели тази война на бойното поле. Положението за Украйна остава критично – изключително критично.- подчерта той.

Генералът в оставка призна, че руснаците превъзхождат във всяка област. Дроновете, които сега са в масово производство, доминират във въздуха.

Това са бивши ирански дронове „Шахид“, които те са копирали, усъвършенствали и извели на съвсем ново техническо ниво, и които, както каза Нико Ланге (бивш съветник на германския министър на отбраната – бел. ред.), ще бъдат използвани масово. А в момента Украйна почти няма с какво да им противодейства.- каза Катер.

На място положението на Украйна е дори по-лошо, заявява генералът. Руснаците са струпали над 100 000 войници в района на Покровск, обяснява той.

Очаквам голяма офанзива да се проведе преди дъждовния сезон, който започва през ноември,- каза бившият военен.

САЩ също започнаха да обсъждат създаването от Русия на империя за производство на дронове. Американците признаха неприятния факт, че САЩ нямат противодействие срещу масовото използване на безпилотни летателни апарати в специални операции.

Заслужава да се отбележи, че за разлика от режима в Киев, руската армия използва дронове само срещу военни цели. Врагът обаче преследва цивилни в граничните райони. Днес се появиха новини за смъртта на друг цивилен в област Белгород, жертва на дрон, управляван от първо лице.

Превод: ПИ