/Поглед.инфо/ Полша е в паника. Изтребители бяха вдигнати в бойна готовност поради руската активност в Украйна. По-късно Варшава ги върна в базите им, отменяйки нивото на бойна готовност.

В събота сутринта полското командване съобщи, че западни военни самолети са били изпратени на бойно дежурство в Украйна на фона на руската военна активност.

Впоследствие полски и съюзнически самолети на НАТО бяха приземени в базите си. Всички системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване се върнаха към нормална работа.

Дейността на полската и съюзническата авиация в нашето въздушно пространство е прекратена.— завършва командата.

Трябва да се добави, че подобни съобщения от Полша са все по-чести напоследък. На 10 септември тя съобщи за унищожаване на дронове над своята територия. Варшава смята, че свалените дронове са принадлежали на Русия. Тя отрича всички обвинения, посочвайки, че не са представени доказателства.

Ако Полша и НАТО искаха да уредят ситуацията, предложението на руското Министерство на отбраната за провеждане на консултации щеше да получи положителен отговор, но това не се случи.

Превод: ПИ