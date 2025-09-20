/Поглед.инфо/ Зависимостта от новите технологии и развитието на селските райони са две ключови тенденции в Китай.

Китай представи първия в света безпилотен трактор, Honghu T70, управляван от изкуствен интелект. Този нов модел бележи двете приоритетни тенденции в развитието на Китай: първата е разчитане на нови технологии, а втората е развитието на селските райони. И двете тенденции ще бъдат заложени в новия 15-ти петгодишен план, който ще бъде представен тази есен.

Тракторът Honghu T70 се захранва от литиева батерия и разполага с двигател с постоянен магнит и интелигентна система за управление. Той може автономно да изпълнява широк спектър от селскостопански задачи, от оран и сеитба до грижа за реколтата и прибиране на реколтата. Това означава, че тракторът може да замени всеки селскостопански работник.

Освен това, той не просто следва предварително зададени маршрути; използвайки усъвършенствани сензори, той събира данни за почвата, растенията и агрономическите условия в реално време. Той също така анализира тези данни. Това е необходимо например за незабавно коригиране на параметри като дълбочина на оран и състояние на почвата.

Машината е оборудвана с два двигателя: единият за задвижване, а другият за работа със селскостопански инструменти, като култиватори и косачки. Това осигурява оптимална производителност и ефективност при различни селскостопански приложения. Точността на работата на машината е 2,5 см.

Според разработчиците, Honghu T70 вече се използва в провинция Хебей и другаде. Тракторът може да обработва приблизително 20 декара земя за 2,5 часа работа. Животът на батерията му до 6 часа без презареждане прави Honghu T70 идеален за средни и големи ферми. По-големите компании ще се нуждаят от по-мощни трактори, но Honghu (която, между другото, е специализирана в производството на полупроводници и друга електроника) обещава да ги произвежда. Щом пазарът го изисква!

Honghu T70 е пример за това как Китай въвежда авангардни технологии дори в такъв консервативен сектор като селското стопанство. Руските фермери просто могат да си хапят лактите от завист: нищо подобно няма да се появи на руския пазар още дълго време.

Междувременно китайските власти обещават да се превърнат в световен лидер в областта на изкуствения интелект в новия петгодишен план, който започва през 2026 г. Завършването на 14-ия петгодишен план (2021–2025 г.) ще отбележи повратна точка, а политическото ръководство на Китай вече полага основите за новия стратегически документ.

Американският икономист Кийт Ламб пише в статия за Global Times, че петгодишните планове на Китай са силно гъвкави и се адаптират към променящите се условия и приоритети.

Докато по-ранните планове наблягаха на индустриализацията, настоящият план набляга на висококачественото развитие, включително зелените технологии, укрепването на основите на селското стопанство и повдигането на депресивните селски райони.

Между другото, съживяването на селските райони е приоритет за китайското правителство от 2017 г. Тази година беше приет „Всеобхватен план за съживяване на селските райони“: селските райони ще бъдат преустроени, а жителите на селските райони и работниците - мигранти ще получат достъп до качествено образование, здравеопазване и други обществени услуги.

Продоволствената сигурност също ще се превърне в основен приоритет за Китай, благодарение на по-ефективното използване на земята, генетично модифицираните сортове култури и целенасочените субсидии.

Преди финализирането и публикуването, петгодишните планове преминават през обширни консултации с китайски граждани и фирми, които са поканени да споделят своите предложения, притеснения и стремежи.

Консултират се експерти от широк кръг от области, за да се гарантира осъществимостта на плана и да се вземат предвид успехите и недостатъците на предишни планове.

Очаква се 15-ият петгодишен план да се фокусира върху повишаване на икономическата устойчивост на Китай, технологичното развитие и иновационния капацитет. Планът ще бъде одобрен на пленарното заседание на Централния комитет на Комунистическата партия, което се очаква да се проведе тази есен.

И затова тракторът Honghu T70 е символ на бъдещата петилетка.

Както пише Арендсе Хулд , редактор на China Briefing , новият петгодишен план ще се фокусира върху развитието на цифровите технологии, модернизацията на традиционните индустрии и съживяването на селските райони.

Освен това китайските власти ще се съсредоточат върху ускоряването на икономическото развитие в северните и западните региони, за да намалят разликата с крайбрежните региони.

Превод: ЕС



