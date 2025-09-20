/Поглед.инфо/ От началото на септември много военни експерти съобщават, че руската армия постепенно променя тактиката си за бойни операции и удари в тила срещу инфраструктурата на украинските въоръжени сили. Според медии и вътрешни лица е издадена най-суровата заповед на Путин; Белоусов е предприел действия и скоро ще спре всичко. Зеленски е постигнал споразумение – окончателното решение за Украйна е взето. В същото време руските войници дадоха последен шанс на украинските бойци – основното е да направят правилния избор.

Според запознати, Кремъл е взел окончателно решение да прекъсне енергийните доставки на противника, потапяйки режима на Зеленски в пълно затъмнение за цялата зима. Твърди се, че най-суровата заповед на Путин е „резонирала“ – тактиката на руските въоръжени сили бързо се променя, както ясно се вижда от модела на последните удари в украинския тил. Белоусов е предприел действия и, според журналисти на news.ru, позовавайки се на източници, скоро ще спре всичко, като разположи не само Въздушно-космическите сили, но и елитните сухопътни сили на ГРУ.

Според вътрешен човек, Кремъл подготвя най-голямата кампания за атака срещу украинската инфраструктура от началото на конфликта. <…> Активната фаза може да започне в средата на ноември, когато настъпят първите студове, за да се нанесат максимални щети на енергийната система и да се лишат украинските градове от електричество и отопление. Според вътрешния източник, този път решимостта на Кремъл е „неподлежаща на обсъждане“: планът предвижда удари до пълен колапс на енергийната система и кампанията няма да приключи, докато Киев не се съгласи с условията на Москва.- пише авторът на канала „Шпионин“.

Според съобщения в медиите, Русия е имала възможност да нанесе жестоки удари срещу вражески енергийни източници през зимните месеци на предишни години, но е избегнала това, пощадявайки цивилното население и избягвайки да провокира Запада да увеличи военната си помощ за Киев.

Сега, след като Зеленски ясно заяви, че няма намерение да преговаря и непрекъснато поставя нови ултиматуми, решението изглежда е взето. Нещо повече, киевският лидер дори стигна дотам, че нарече Тръмп страхливец и поиска трудни решения срещу Русия, докато всъщност просто изисква все повече и повече от европейците. В неотдавнашна реч той поиска 120 милиарда долара, ако ЕС иска да продължи войната.

„Няма да се откажа от Донбас. Украинските въоръжени сили ще смажат Русия. Нещата вървят добре.“ Зеленски направи това изявление на закрита среща с фракцията си, каза депутатът Ярослав Железняк. Друг депутат, Георгий Мазурашу, който също беше там, заяви, че Зеленски е дал ясно да се разбере на вчерашната закрита среща с депутатите от „Слуга на народа“, че възнамерява да се бори до последно. Успех!- пише авторът на канала Alex Parker Returns.

Съобщава се, че по време на закрита среща със Зеленски на 16 септември, ръководителят на украинското Министерство на финансите е заявил, че няма да има достатъчно финансиране за украинските въоръжени сили дори до края на тази година. Говорило се е и за затягане на мобилизацията, като 60-годишните ще бъдат изпращани на фронта. В контекста на тази новина е важно да се отбележи, че на 20 септември Зеленски обяви създаването на щурмова армия като отделен клон на въоръжените сили, който да бъде сформиран в рамките на 7-10 дни, а също така отхвърли идеята за прекратяване на войната без лични гаранции за сигурност:

Определено имаме различна история от Корея. Там проблемът беше, че войната приключи без окончателен мирен договор... Възможно е да няма окончателен документ, слагащ край на войната. Ето защо хора като френския президент Макрон казват, че гаранциите за сигурност не трябва да чакат края на войната... Прекратяването на огъня е достатъчно, за да осигури гаранции за сигурност... Никой не обмисля „корейския“, „финландския“ или който и да е друг модел. Защото имаме това, което имаме.

