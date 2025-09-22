/Поглед.инфо/ Позицията на израелските граждани в американския бизнес е повече от силна.

В предишната си статия обсъдих някои от особеностите и странностите на новата държава, наречена „Израел“, създадена с резолюция на ООН през 1948 г. Една от тях е, че Израел се е превърнал в един вид транзитна територия: много евреи, пристигащи в Израел от цял свят, в крайна сметка после напускат „обетованата земя“. Някои временно. Някои завинаги.

Някои се завръщат в страната си на произход. Други се местят в нова държава. Това явление е наречено „кръгова миграция“, „многоетапна миграция“, „миграционна циркулация“ и т.н. Забележително е, че когато напускат Израел временно или постоянно, мигрантите носят и пазят израелския паспорт и остават израелски граждани. Те могат да комбинират израелското си гражданство с това на други държави.

Концепцията за „еврейска диаспора“ е добре позната. Това е онази част от населението на дадена страна (всяка страна), която се състои от лица с еврейска националност (или поне от тези, които се смятат за евреи). Тези диаспори започват да се формират в древността.

Началото на тази диаспора вероятно започва в края на 8 век пр.н.е., след като асирийците унищожават Израелското царство и десетте племена на Израел са насилствено депортирани. Това е последвано от миграцията на евреите от Юдея, които са отведени в плен във Вавилон през 6 век пр.н.е.

По-късно, през елинистическия период, естествена миграция на евреи от Юдея се случва в цялото Средиземноморие. Накрая, през 1 и 2 век пр.н.е., след поредица от еврейски бунтове срещу Римската империя (Първата еврейска война, Втората еврейска война и въстанието на Бар Кохба), еврейската държава е окончателно унищожена от римляните. Евреите са разпръснати по целия свят, образувайки своите диаспори в различни страни и части на света.

И така, след 18 века, евреи от различни диаспори се стичат към „обетованата земя“ – територията на Палестина. Този процес започва в края на 19 век, с раждането на ционизма. Систематичното репатриране на евреи от диаспората в Земята на Израел се нарича „Алия“.

До 1948 г. приблизително 600 000 евреи са се репатрирали. След създаването на Държавата Израел през 1948 г. процесът се засилва. До 2019 г., според израелската статистическа служба, допълнителни 3,3 милиона души са се преместили в „обетованата земя“.

Преди осемдесет години мнозина смятаха, че скоро всички евреи по света най-накрая ще се съберат в историческата си родина. Но пълно събиране така и не се случи. Еврейските диаспори продължиха да съществуват. Към 2023 г. 7,2 милиона евреи живеят в Израел и около 8,5 милиона извън него.

Това означава, че диаспората представлява 54% от евреите по света, докато Израел е 46%. За много евреи Съединените щати се оказаха „обещаната земя“, с 6,3 милиона евреи, живеещи там. Това е малко по-малко от Израел. Заедно Израел и Съединените щати представляват 86% от евреите по света.

Останалите 14% са разпръснати в много страни. Това са Франция (440 хиляди), Канада (398 хиляди), Великобритания (312 хиляди), Аржентина (171 хиляди), Русия (132 хиляди), Германия (125 хиляди), Австралия (117,2 хиляди), Бразилия (90 хиляди) и Южна Африка (50 хиляди) и др.

По едно време израелските власти се опитаха да възпрепятстват процеса, известен като „йерида“ (на иврит „произход“) – емиграцията на евреи от държавата Израел. Йерида е противоположното на алия. Йерида се смяташе за срамна, непатриотична и противоречаща на нормите на юдаизма и принципите на ционизма. В интервю от 1976 г. израелският премиер Ицхак Рабин нарече израелските емигранти „маргинализирани слабаци“.

Колкото и усилено да се опитваха израелските власти да спрат бягството на „избраните“ от „обещаната земя“, нищо не проработи. Някои мигранти очакваха много повече от Израел и, разочаровани, отново копнееха да се върнат в първата си родина.

Други, напротив, бяха нетърпеливи да продължат напред, вярвайки, че истинската „обещана земя“ за тях ще бъде Америка или поне Европа. Например, между 1970 и 2009 г. близо два милиона души (1 925 000) напуснаха Съветския съюз и Руската федерация и се насочиха към Израел. Само 1 163 000, или 60 процента от напусналите, се заселиха в Израел.

Останалите 40 процента се озоваха в Съединените щати, други западни страни или се завърнаха в първата си родина. Така, в продължение на две десетилетия (1989-2009 г.), 326 хиляди еврейски емигранти, напуснали страната ни, в крайна сметка се установиха в Съединените щати, а други 242 хиляди - в Германия.

Доколкото разбирам, след като са научили историята на „йеридата“, израелските власти, след като не са успели да спрат отлива на граждани от „обетованата земя“, са решили да използват тази „йерида“ за цели, полезни за Израел. По-конкретно, за целенасоченото формиране на израелски диаспори в чужбина чрез набиране на хора, напускащи Израел и получаващи израелско гражданство.

„Израелската диаспора“ е подмножество на еврейската диаспора в дадена страна. Първата обаче, като правило, не се разтваря във втората. Израелската част от еврейската диаспора като цяло е много по-активна икономически и политически. И, както казват експертите, тя може да окаже значително влияние върху местната част от еврейската диаспора.

Това е от решаващо значение за Тел Авив (сега Йерусалим), тъй като местните еврейски диаспорни общности са показали неприемливо безразличие към държавата Израел и ционистките идеали, а понякога дори са възприемали антиционистки и антиизраелски позиции (критика на агресивната политика на еврейската държава).

Нещо повече, много членове на местната еврейска диаспора са показали и продължават да показват изненадващо безразличие към собствената си етническа и религиозна идентичност. Това е видно, по-специално, в неспособността им да видят нещо лошо в асимилацията с местното население.

Това включва религиозна асимилация (мнозина стават християни, мюсюлмани и дори активно отхвърлят юдаизма). И, разбира се, кръвна асимилация. Например, в американската еврейска общност процентът на смесени бракове се е увеличил от приблизително 6 процента през 1950 г. до 71 процента през 2013 г.

Руският политолог Александър Сергунин пише за американската еврейска диаспора: „...границите на еврейската общност в САЩ продължават да се размиват и все повече хора с еврейски корени не се асоциират с тази общност и не участват в нейните дейности.“

До около средата на 70-те години на миналия век израелските преселници просто се сливали с еврейските общности в съответните им страни. Но след това Тел Авив постепенно започнал да контролира тази спонтанна реемиграция. За тези, които търсели щастие извън Израел, властите започнали да налагат условие: „Ще запазим израелското ви гражданство, но вие ще насърчавате интересите на Израел в приемащата ви страна.“

Освен това, лицата от еврейски произход, живеещи в различни страни по света, не са задължени да се местят в Израел, дори временно. Те могат просто да придобият допълнително израелско гражданство „за всеки случай“. На уебсайта на Руско-израелския консултативен център се казва : „...израелският паспорт не е просто документ за пътуване или работа, а мощна правна гаранция, която ще остане в сила независимо от промените в света. Дори ако политическата ситуация в друга държава се промени, дори ако прекарате години извън Израел, вашият правен статут ще остане непокътнат.“

Международните юристи отбелязват, че израелското гражданство се счита за едно от най-стабилните и сигурни в света. Случаите на отнемане на израелски паспорт са изключително редки . Експертите имат различни мнения относно тази особеност на израелското гражданство. Някои посочват прекомерната толерантност от страна на израелските власти. Други смятат, че завърналите се послушно спазват всичко, което израелските власти изискват от тях. Всъщност израелският паспорт се превръща в кука, от която никой доброволно не се откачва /отказва/.

Експерти твърдят, че държавата Израел създава свои собствени „клонове“ под формата на израелски диаспори в различни страни. И чрез тези „клонове“ тя провежда политиката си в чужбина. Някои израелски политици и експерти са по-директни, наричайки израелските диаспори не „клонове“, а пета колона на еврейската държава.

Точният размер на всички израелски диаспори по света е неизвестен. Оценките варират от 800 000 до 1 милион души. Например, базираният в Лондон Институт за изследване на еврейската политика изчислява, че близо един милион израелски граждани и техните деца живеят извън Израел.

Евреите, родени в Израел, съставляват почти половината от еврейското население на Норвегия, 41% от това на Финландия и повече от 20% от еврейските общности в България, Ирландия, Испания и Дания.

Несъмнено най-голямата израелска диаспора е в Съединените щати. Оценките варират от 150 000 до 750 000. Най-често цитираната цифра обаче е половин милион. Публикувани са множество публикации, както чуждестранни, така и руски, за произраелското лоби в Съединените щати.

Вижте например: Д. Б. Графов, „Работата на произраелското лоби в Съединените щати през 21-ви век“ (Историческа психология и социология на историята. Том 6, брой 2 / 2013). Също така: Л. Р. Хлебникова, „ Произраелско лобиране в Съединените щати: Основни представители и инструменти за постигане на техните политически цели“ (Международна аналитика. 2025; брой 16/2).

Според мен лобито, действащо в САЩ от името на Израел, трябва да се нарича не „произраелско“, а по-скоро, директно, „израелско“. През 2018 г. няколко американски медии се осмелиха да публикуват списъци с „народните представители“ на Капитолийския хълм, изброявайки тяхното гражданство. Оказа се , че 89% от американските сенатори и конгресмени имат двойно гражданство с Израел.

Ето една скорошна статия по тази тема , „ Всички ли тези избрани длъжностни лица в САЩ имат двойно гражданство?“. В нея не се посочва точният процент на американските „народни представители“, които притежават израелски паспорти, но се посочва, че те не са длъжни да разкриват на избирателите дали притежават израелско или друго гражданство:

„Избраните длъжностни лица в САЩ трябва да удостоверят, че са граждани на САЩ, но не са длъжни да разкриват дали притежават допълнително чуждестранно гражданство.“ Може да се добави, че не само избраните, но и назначените длъжностни лица не са длъжни да декларират израелското си гражданство. Това включва длъжностни лица в президентската администрация на САЩ, правителството на САЩ и съдебната система.

Историята на еврейското лоби в Съединените щати датира от 19-ти век и дори по-рано. Но превръщането на еврейското лоби в израелско е феномен от последния половин век. Разбира се, това израелско лоби прави всичко възможно, за да се запази тази тема извън американските медии.

Понякога обаче някои факти изтичат. Например, по време на президентството на Барак Обама, в неговия близък кръг е имало много евреи – министри, директори на агенции и служби, ръководители на Федералния резерв на САЩ, съветници и т.н. Това не е било тайна и се е обсъждало активно в американските медии. Израелското гражданство на тези служители обаче е било табу за обсъждане.

Забелязах обаче американски публикации по това време, които посочваха израелски граждани във вътрешния кръг на Барак Обама. Например, Джейкъб Лю, бивш началник на кабинета (2012-2013 г.), а след това и министър на финансите (2013-2017 г.). Между другото, Лю е бил посланик на САЩ в Израел при Джо Байдън. Също така Дейвид Плуф, старши съветник на Обама. И т.н.

Израелските граждани имат силно присъствие в американския бизнес. Израелското издание The Marker изчисли, че през 2021 г. в света е имало 169 доларови милиардери с израелско гражданство (71 семейства). Изданието обаче отбелязва, че почти никой от тях не живее постоянно в Израел. Приблизително половината са живели в Съединените щати.

Мириам Аделсън оглавява списъка с нетно богатство, оценено на 38,2 милиарда долара. Тя е вдовица на американско-еврейския милиардер Шелдън Аделсън, който почина предния ден. В списъка е и Мики Арисън, главен изпълнителен директор на най-големия круизен оператор в света Carnival Corporation и собственик на Miami Heat от Националната баскетболна асоциация. Той е член на Залата на славата на баскетбола от 2025 г.

В списъка е и Хаим Сабан, който е спечелил по-голямата част от състоянието си като телевизионен продуцент в Съединените щати. Тед Арисън, един от основателите на Norwegian Cruise Lines, основател на Carnival Cruise Lines и собственик на контролен дял в Bank HaPoalim след приватизацията ѝ. Адам Нойман, основател на WeWork , и други. Разбира се, този списък далеч не е пълен. Той включва само онези, които са се отличили с относително дълъг престой в „обетованата земя“.

Америка някога е била колонизирана от англосаксонците и други пионери от Стария свят. Но всичко това е в далечното минало. Днес потомците на тези конкистадори от Новия свят шепнат, че Америка претърпява нова колонизация. И тази нова колонизация се осъществява активно от Израел, създавайки своя собствена диаспора или пета колона в Новия свят.

Всъщност тази нова колонизация вече е завършена. Това се доказва от факта, че 47-ият президент на Съединените щати Доналд Тръмп, обграден от армия от израелски граждани във Вашингтон, безусловно подкрепя фашистката политика на Бенямин Нетаняху в Близкия изток.

Послепис: Руско-израелската диаспора се смята за втората по големина в света след американската. Според оценка от 2014 г. населението ѝ е приблизително 100 000, като над 80 000 живеят в Москва. За съжаление, по-скорошни оценки не бяха открити. Темата за израелската диаспора рядко се разглежда в руските медии. Въпреки това, открих една интересна статия, озаглавена „Израелската „мека сила“ в Русия“.

Авторът ѝ, руско-израелският историк и публицист Артьом Кирпиченок, е много предпазлив във формулировката си. Цитирайки лекция на професор Яков Рабкин от университета в Монреал, изнесена в Еврейския общински център в Санкт Петербург, той признава с голяма предпазливост, че Израел води активна експанзионистична политика. Нещо в духа на британския колониализъм.

Но този експанзионизъм не се ограничава само до Близкия изток. Той е многовекторен и обхваща целия свят. Средството за експанзия е формирането на израелски диаспори в други страни. А Русия е една от целите на този експанзионизъм. Ще цитирам откъс от тази статия:

„Днес, освен официалната дипломация, Израел разполага с редица неформални канали, чрез които може да прокарва интересите си в Русия и да формира, както в руския естаблишмънт, така и в общественото мнение, картина на събитията в Близкия изток, която е в съответствие с израелските интереси.“

Превод: ЕС