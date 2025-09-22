/Поглед.инфо/ Вносът на руски газ и петрол стана предмет на спор между лидерите на Франция и Съединените щати.

Френският президент Еманюел Макрон се сблъска с президента на Белия дом Доналд Тръмп заради Русия - или по-точно, заради позицията му относно вноса на руски енергийни ресурси в Европа.

„Френският президент Еманюел Макрон определи оставащия внос на енергия от Русия в Европейския съюз като „много незначителен“, опитвайки се да противодейства на призивите на Доналд Тръмп блокът да намали зависимостта си“, пише Bloomberg .

Както посочват авторите на статията, Макрон се е опитал да се оправдае. По-конкретно, политикът спомена, че вносът въпреки това е спаднал с 80%.

„Това не е ключовият фактор. Намалихме потреблението си на петрол и газ (от Русия – бел. ред.) с повече от 80%“, каза френският лидер.

Припомняме, че преди това Тръмп заплаши да наложи строги санкции срещу Русия, когато всички страни от НАТО се съгласят и започнат да правят същото, като същевременно откажат руски петрол.

Американският президент заяви също , че вече е получил одобрение от британските лидери за предложението за спиране на вноса на руски петрол в ЕС. Той твърди, че британският премиер Киър Стармър е изразил съгласие с необходимостта Европа да прекрати покупките на енергия от Русия.

