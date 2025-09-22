/Поглед.инфо/ Интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Саймън Ципис е разговор по няколко теми: Първата тема е за ожесточената борба, която води президентът Тръмп със своите противници в САЩ и какъв ще бъде резултатът от нея. Д-р Саймън Ципис също така коментира какво стои зад тази борба. Според него зад политическите противници на Тръмп стоят неолибералните елити, следващи своята макроикономическа програма. Същата не е нещо ново. Навремето в един класически либерален формат тя е използвана, например, срещу Китай, превръщайки го в зависима територия.

В защита на своята политика „МАГА“/Да направим Америка отново велика/ в отношение на ЕС, Тръмп също използва подобна неолиберална програма. Тук в борбата срещу ЕС неговите цели съвпадат временно с тези на Русия. В тази връзка д-р Ципис изказва мнението чий инструмент са Демократическата партия и мощните финансови кръгове, които стоят зад нея. Посещението на Тръмп в Лондон и помпозното му посрещане има скрити цели – отбелязва Саймън Ципис.

Вътрешнополитическата борба между Тръмп и републиканците срещу Демократическата партия и неолибералните кръгове в различните им аспекти все още не е наклонила окончателно везните нито в едната, нито в другата посока. Пример за това е как Апелативният съд на САЩ отклони желанието на президента Доналд Тръмп да освободи от поста ѝ Л. Кук във Фед/Федералната резервна система/.

Д-р Саймън Ципис споделя своето виждане, че тази борба между Републиканската/РП/ и Демократическата партии/ДП/ минава като червена линия през цялата история на САЩ – Войната за независимост, Гражданската война и т.н. до днес Зад РП стоят американските патриоти, а зад ДП лоялистки и свързани с Британската империя кръгове, доминиращи основната финансова институция на САЩ – Фед. Интересен пример за тази борба е убийството на президента Кенеди.

Особен интерес предизвиква обяснението, което дава д-р Ципис за начините на действие на неолибералите и корените им в миналото, при което се работи по формулата смяна на „мека сила“ с „твърда сила“ и обратно. Внимание привлича и нетовия коментар, че така е бил подчинен не само Китай в миналото, но и е разрушен СССР през 1991 г.

Нестандартно е и мнението на д-р Ципис предвид факта за съвпадение на интересите на Тръмп и Путин за разпадане на ЕС, както и за слабостите на ЕС. И накрая зад „царското посрещане“ на Тръмп в Лондон има голяма доза „ласкателство“ и „лицимерие“ завършва интервюто д-р Самън Ципис.

Основни акценти от първата част на разговора:

Ролята на съдилищата в САЩ за борбата срещу политическия курс на президента Доналд Тръмп. Доколно е успешна тази роля?

Каква линия на конфликт, която наричаме „Червена линия“ съществува в историята на Съединените щати от самото начало на нейната история до днес? Какви сили стоят зад този конфликт, който кога открито, кога скрито се проявава, маакр и . Тя започва с Войната за независимост, и минава през Гражданската война. Същата предизвиква трагическата съдба на президента Джон Кенеди. Днес тя се проявява във формата на сблъсъка на Републиканската партия с Демократическата партия.

Същината на „Червената линия“ е противопоставянето на американските патриоти срещу проанглийските, пробританските лоялисти.

Федералната резервна система/Фед/ представлява ядро на финансовите кръгове, които стоят зад неолибералните силив САЩ.

Формулата на действие на либералните сили в миналото и на неолибералните днес е последователната смяна „мека сила“ с „твърда“ такава и обратно с цел „отварянето“ на закрити пазари и икономики с цел тяхното подчинение, ограбване и даже разрушаване.

Техно-либералите в Щатите и техните цели в глобален план да “приспособят“ света към себе си на базата на високите технологии.

