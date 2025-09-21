/Поглед.инфо/ Експерти и професионалисти от туристическия сектор от Северен Китай и Швейцария се събраха в Женева, за да обсъдят нови възможности за сътрудничество, като подчертаха провинция Хъбей като привлекателна дестинация за швейцарски пътешественици.

В момента Женева има директни полети до Шанхай и Пекин, а от ноември 2024 г. Китай въведе 30-дневен безвизов престой за швейцарски граждани с обикновени паспорти. Това са силни предпоставки за добро развитие на сътрудничеството в сектора и за повече швейцарски туристи да посетят Хъбей.

Швейцарските участници изразиха силен интерес към туристическия потенциал на Хъбей. Провинцията от своя страна търси опит от успешните практики на Швейцария и прикани местни агенции да работят заедно със свои партньори от Хъбей за взаимна изгода, заяви Джао Бин, директор на департамента по култура и туризъм на провинцията.