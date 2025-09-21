/Поглед.инфо/ На 19 септември вечерта китайският председател Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обмениха мнения по двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес.

Двамата лидери дадоха стратегическа посока за стабилното развитие на китайско-американските отношения. Си Дзинпин подчерта, че двустранните връзки са изключително важни и сътрудничеството между двете страни ще е ползотворно за общия просперитет на двата народа, а и на целия свят.

Доналд Тръмп заяви, че американско-китайските отношения са едни от най-важните в света, а двустранното сътрудничество може да насърчава много ползи за световния мир и стабилност. Той също така изрази надежда да поддържа дългосрочни и добри отношения с Пекин.

Много световни медии коментираха разговора между държавните лидери. Хонконгският вестник South China Morning Post писа, че разговорът символизира големите усилия от двете страни за стабилизиране на отношенията. Дяо Дамин, професор по международни отношения на Китайския народен университет, заяви, че дипломацията между лидерите винаги е имала ръководна роля в развитието на китайско-американските отношения. Според него двете страни ще продължат търговските консултации и ще поддържат стабилни отношения.

Започвайки от май тази година, екипи от двете страни проведоха 4 кръга търговски преговори, с които насърчават взаимното разбиране и доверие. Двете страни се съгласиха, че стабилните търговски отношения между Китай и САЩ имат важно значение за целия свят. Така председателят Си Дзинпин изясни основния принцип и позиция на Китай за развитие на двустранните отношения.

По въпроса за „ТикТок“ китайският лидер заяви, че китайското правителство зачита желанията на предприятията и приветства воденето на търговски преговори въз основа на пазарни правила. Постигнатото решение трябва да отговаря на китайските закони и правила, както и на интересите на засегнатите страни. Си Дзинпин изрази надежда Съединените щати да предоставят отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда за китайските инвестиции в страната. Джао Хай, експерт от Китайската академия на социалните науки, посочи, че ако двете страни успеят да решат този конкретен въпрос, това ще създаде по-благоприятни условия за компаниите да инвестират на съответните пазари и ще допринесе за уреждането и на други търговски спорове.

Като се придържат непоколебимо към стратегическите насоки на двамата ръководители и безкомпромисно прилагат важния консенсус, постигнат от тях, Китай и САЩ ще могат правилно да контролират различията си и да изградят път на взаимноизгодно сътрудничество в новата ера. Това е и отговорността, която както Китай, така и Съединените щати, трябва да поемат като водещи сили в света.