/Поглед.инфо/ Китайският постоянен представител към ООН и другите международни организации в Женева Чън Сю участва в 60-ото заседание на Комитета по човешките права на ООН. В своята реч той заяви, че Китай се противопоставя на чуждата намеса в нормалното съдебно сътрудничество между суверенните държави, както и на намесата във вътрешните работи на други държави под претекст за правата на човека.

Чън Сю подчерта, че някои държави често отправят неоснователни критики към правното сътрудничество и прилагането на закона между суверенни страни, като налагат едностранни санкции на развиващи се държави и прибягват до сила или заплахи. Това е типично поведение на едностранност и хегемония, което нарушава сериозно целите и принципите на Устава на ООН.

Китай винаги е обръщал голямо внимание върху опазването на човешките права и е постигнал значителните постижения в борбата срещу бедността. „Според инициативата на Китай за глобално управление всички страни са призовани да изграждат по-справедлива система за управление на правата на човека, която уважава усилията на всяка държава за тяхната защита и се противопоставя на външната намеса във вътрешните работи под предлог за „права на човека“, заяви още китайският представител.