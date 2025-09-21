/Поглед.инфо/ Общо 42 435 чуждестранни компании са регистрирани в Китай от януари до август, което е ръст от 14,8% на годишна база. За същия период реално използваните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 506,58 млрд. юана (около 71,22 млрд. щатски долара), което представлява спад от 12,7% на годишна база.

В производството са усвоени 129,03 млрд. юана, а в сектора на услугите – 366,19 млрд. юана. Инвестициите във високотехнологични индустрии достигат 148,28 млрд. юана. По източници, вложенията от Япония, Швейцария, Обединеното кралство и Сингапур са се увеличили съответно с 58,9%, 37,2%, 24,5% и 1,8%.