/Поглед.инфо/ „Призоваваме настоятелно свързаните страни да запазят спокойствие и да проявят сдържаност, да изяснят фактите и да разсеят съмненията чрез диалог и комуникация, да избегнат недоразумения и погрешни преценки и да предотвратят разширяването или ескалацията на напрежението“, заяви заместник-постоянният представител на Китай Гън Шуан на извънредно заседание на Съвета за сигурност в понеделник по повод обвиненията от Естония, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство без разрешение.

„Китай винаги е твърдял, че страните трябва да следват целите и принципите на Устава на ООН при управлението на международните отношения. Инцидентът във въздушното пространство на Естония и инцидентът с дронове в Полша са странични ефекти от украинската криза. Те отразяват липсата на взаимно доверие и нарастващите подозрения между страните и илюстрират сложния и чувствителен характер на настоящата ситуация със сигурността в Европа“, каза Гън.

„Докато украинската криза остава нерешена и боевете продължават, е вероятно подобни инциденти да се повторят. Следователно, спешният императив и фундаментално решение е възможно най-скоро да се постигне политическо уреждане на кризата в Украйна и да се изгради балансирана, ефективна и устойчива европейска архитектура за сигурност“, каза той.

По време на срещата в понеделник Естония отново повтори обвиненията си към Москва в нарушаване на въздушното ѝ пространство, нещо което руският представител отрече. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отрече обвиненията на Естония като заяви, че не е чувал дали страната разполага с доказателства, които да подкрепят обвиненията ѝ.