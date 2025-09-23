/Поглед.инфо/ След последния кръг от търговските преговори между двете страни

От 14 до 17 септември китайски и американски делегации проведоха четвъртия кръг от икономическите и търговските преговори в Мадрид. Влиятелната китайска делегация беше водена от вицепремиера Хе Лифенг, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП).

Дневният ред на дискусията включваше всички традиционни дразнители в двустранните отношения – едностранни тарифни мерки на САЩ, злоупотребата с контрола върху износа и съдбата на TikTok в САЩ.

Тръмп и Си наскоро разговаряха по телефона. Според оптимистично прессъобщение от американска страна, Съединените щати са обещали да сътрудничат с Китай по икономически и търговски въпроси. Американският президент също така обяви, че той и китайският президент са се споразумели да се срещнат по време на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея. Тръмп добави, че се е съгласил да „посети Китай в началото на следващата година“ и че Си „също ще дойде в Съединените щати в подходящ момент “ .

Срещата в Испания последва предишните три кръга преговори в Женева, Лондон и Стокхолм и беше пореден опит на двете най-големи икономики в света да избегнат по-нататъшна ескалация на търговските си спорове. По време на преговорите в Мадрид беше в сила споразумение между Китай и Съединените щати за удължаване на взаимния мораториум върху налагането на 24% мито върху вноса за 90 дни, считано от 12 август.

Телефонният разговор между двамата лидери и търговските преговори в Мадрид продължиха тенденцията на все по-чести и активни контакти между официални лица на двете страни. В началото на септември китайският министър на отбраната Дон Джун проведе видеоконферентна връзка с министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет по негово искане; китайският външен министър Ван И проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Това демонстрира всестранно сътрудничество между страните, въпреки периодичните тарифни заплахи на Тръмп. Китай и САЩ като цяло успяват да управляват напрежението в двустранните си отношения, без да го ескалират ненужно.

САЩ не бързат да затягат позицията си спрямо Китай (резултатите от преговорите потвърждават това), което е особено интересно, като се имат предвид исканията им НАТО, Китай и Индия да спрат да купуват руски петрол, заплахите за санкции срещу Китай и т.н.

По-рано президентът на САЩ призова членовете на НАТО да спрат да купуват руски петрол и предложи да наложат тарифи от 50 до 100% на Китай. САЩ също така оказаха натиск върху ЕС и страните от Г-7 да наложат подобни тарифи до 100% на Китай и Индия за закупуване на руски петрол.

Продължаващите разногласия и различните мнения между САЩ и Китай относно бъдещето на двустранните търговски и икономически отношения продължават да диктуват администрацията на Тръмп да продължи политиката си за намаляване – и дори пълно прекъсване – на зависимостта на американската икономика от китайския импорт в най-важните ѝ сектори. САЩ категорично се противопоставят на подобна зависимост, дори ако цената на прекъсването ѝ е намаляване на подобната зависимост на Китай от американския внос.

Сега, в навечерието на преговорите в Мадрид, администрацията на Тръмп добави 23 нови китайски компании към списъка с юридически лица, подлежащи на ограничения. Този списък включва две китайски компании, обвинени в закупуване на американско оборудване за производство на чипове за водещия китайски производител на чипове SMIK.

Министерството на търговията на Китай осъди действията на САЩ, наричайки ги прекомерно прилагане на „концепцията за национална сигурност и злоупотреба с контрола върху износа“. В отговор Китай започна антидъмпингово разследване на вноса на аналогови интегрални схеми от САЩ и отделно антидискриминационно разследване на политиките на САЩ, насочени към китайския сектор за производство на микрочипове.

Сун Гою, заместник-директор на Центъра за американски изследвания в университета Фудан, посочи многобройните проблеми, пред които е изправена американската икономика поради протекционистката търговска политика, особено продължаващата конфронтация с Китай. Той смята, че негативните последици и рисковете, свързани с едностранните тарифни политики, продължават да се увеличават за американската икономика.

Като пример, Сун цитира данните за външната търговия на САЩ за юли. Търговският дефицит на САЩ се е увеличил рязко поради рекордния приток на капитали и нарастващия внос. Ако тази тенденция продължи, „търговският баланс може да бъде по-малък от брутния вътрешен продукт през третото тримесечие “ .

Проблемите на пазара на труда също се задълбочават. От януари до март американската икономика е създала 911 000 работни места по-малко от първоначално прогнозираното. Недостигът на работни места е свързан с мащабни и резки промени в тарифната и имиграционната политика на САЩ, за които икономистите предупреждават, че ще навредят на икономиката.

Освен това, американските производители на соя до голяма степен пропускат възможности за продажба на Китай, тъй като южноамериканските износители вече държат по-голямата част от пазарния дял.

На срещата в Мадрид и в телефонния разговор между Тръмп и Си Цзинпин беше повдигнат въпросът за TikTok . Bate Dance, китайската компания майка на TikTok, е изправена пред ултиматум съгласно американското законодателство, изискващо от нея или да продаде американските операции на платформата, или да прекрати дейността си в САЩ. САЩ преди това удължиха крайния срок за продажба на активите на компанията до 17 септември.

Администрацията на Тръмп и китайските медии публикуваха противоречиви версии на разговора, оставяйки ситуацията около TikTok неясна.

Според прессъобщение от американска страна относно телефонния разговор между двамата лидери, САЩ ще улеснят постигането на споразумение за TikTok чрез консултации. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че представители на двете страни са се споразумели за „рамка“ за TikTok, който е изправен пред забрана в САЩ.

Тръмп също отбеляза: „Съгласни сме за TikTok “, добавяйки, че разговорът му със Си Дзинпин е бил само „за да потвърди “. Заслужава да се отбележи, че Тръмп е фен на TikTok, като отдава заслуга на платформата за това, че му е помогнала да спечели президентските избори през 2024 г. Наскоро той отложи крайния срок за решение относно компанията до 16 декември.

Позицията на Китай след консултациите е по-малко оптимистична. От една страна, Ли Ченган, заместник-министър на търговията, потвърди , че Китай и САЩ са постигнали базово споразумение за решаване на проблемите, свързани с TikTok, „чрез сътрудничество, намаляване на инвестиционните бариери и развитие на съответното икономическо и търговско сътрудничество“ .

В същото време, публикациите в китайските медии избягват положителни оценки относно ситуацията с TikTok , като се посочва, че китайското правителство „уважава волята на компаниите “, приветства „бизнес преговори, основани на пазарни правила“ и „решения, които са в съответствие с китайските закони и... отчитат баланса на интересите“.

В разговор с Тръмп, китайският президент Си Дзинпин подчерта, че американската страна трябва да осигури открита, справедлива и недискриминационна среда за китайските компании, инвестиращи в Съединените щати.

Китай се опитва да разсее опасенията относно безопасността на TikTok в САЩ, като подчертава, че Китай „никога не е изисквал и никога няма да изисква от фирми или физически лица“ да събират данни за китайското правителство в нарушение на местните закони.

Коментар в официалния вестник на ККП, „Женмин Жибао“, подчертава , че Съединените щати, под претекст за „националната сигурност“, пренебрегват принципите на пазарната икономика, опитвайки се насилствено да си присвоят облаги.

Като цяло, Китай вижда ясна корелация между смекчаването на тона на САЩ в търговските и други спорове с Китай и твърдата позиция на Пекин в защита на националните си интереси, включително готовността да се бори докрай във всяка конфронтация (търговска, тарифна, военна, информационна и др.), която САЩ налагат на Китай. Това включва, по-специално, категоричния отказ на Китай да се подчини на исканията на Вашингтон и да спре да купува руски енергийни ресурси.

В резултат на принципната позиция на Китай, както отбелязва Ван Хуейяо, основател и президент на Центъра за изследване на Китай и глобализацията, администрацията на САЩ е осъзнала, че не може да спре развитието на Китай чрез едностранни мерки, ограничения и репресии. Единственият правилен подход към Китай е взаимното уважение и взаимноизгодното сътрудничество.

Превод: ЕС



