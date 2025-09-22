/Поглед.инфо/ На 22 септември Гуо Дзякун, говорител на Министерството на външните работи, проведе редовната си пресконференция. В отговор на въпроси за ТикТок, той каза, че позицията на Китай по въпроса е ясна. Китайското правителство зачита желанията на компаниите и се радва да види, че успешно се провеждат търговски преговори въз основа на спазването на пазарните правила, за да се стигне до решение, което е в съответствие с китайските закони и разпоредби и осигурява баланс на интересите.

„Надяваме се, че САЩ ще осигурят на китайските компании отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда, в която да инвестират в Съединените щати“, допълни Гуо Дзякун.