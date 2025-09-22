/Поглед.инфо/ На 22 септември директорът на Китайска народна банка Пан Гуншън съобщи, че до края на юни тази година общите активи на китайската банкова индустрия достигат 470 трилиона юана и се намира на първо място в света.

Китайските пазари на акции и облигации заемат второ място в света по мащаб, а валутните резерви на страната са най-големите в света в продължение на 20 поредни години. Същевременно страната е световен лидер в областта на зеленото и цифровото финансиране. Създадена е многоканална, широкообхватна, сигурна и ефективна трансгранична мрежа за плащания и клиринг в юани, като мобилните плащания достигат водещи международни стандарти.