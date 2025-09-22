/Поглед.инфо/ По случай 8-ият Фестивал на урожая генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин, от името на ЦК на ККП, изрази искрени поздравления към фермерите и хората, работещи в селското стопанство.

„През тази година, преодолявайки природни бедствия като суша, наводнения и други, постигаме стабилно производство на зърнени култури, увеличаваме производството на ориз и се очаква отново богата реколта. Модернизацията в китайския стил се свързва неразривно с модернизацията на земеделието. Партийните комитети и местните власти трябва да дадат приоритет на развитието на селското стопанство и земеделието за съживяване на селата. Надявам се фермерите да поемат инициативата и с помощта на участието на хора от различни кръгове да направят села по-добро място за живот и работа“, заяви още Си Дзинпин.