/Поглед.инфо/ Централният паритетен курс на китайския юан отбеляза повишение с 22 пипса спрямо щатския долар. В понеделник 1 долар се разменяше за 7.1106 юана, по данни на Китайската система за търговия с чуждестранни валути.

На спот валутния пазар в Китай юанът може да се покачва или понижава с 2% спрямо централния паритетен курс всеки търговски ден.

Централният паритетен курс на юана спрямо щатския долар се основава на среднопретеглена стойност на цените, предлагани от маркет мейкърите преди отварянето на междубанковия пазар всеки работен ден.