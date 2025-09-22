/Поглед.инфо/ Западът нагнетява провокативна истерия около предполагаемата „атака на руски самолети срещу Естония“.

На Запад бият барабаните на войната. „Агресия! Руски самолети атакуват Естония! Те вече кръжат над Талин! НАТО прихвана руски изтребители!“, крещят заглавията. „Руски изтребители навлязоха във въздушното пространство на членката на НАТО Естония“, заявява „ Ню Йорк Таймс“.

„Според изявление на естонското правителство“, пише този водещ американски вестник, „руските самолети не са успели да подадат планове за полети на естонските авиационни власти, транспондерите им са били изключени и не са били в радиовръзка с естонския контрол на въздушното движение.

Финландски изтребители прихванаха руските самолети над Финския залив и когато те навлязоха в естонското въздушно пространство, италиански F-35, разположени под командването на Baltic Sentry, поеха управлението и ескортираха руските самолети.“

„Този епизод следва драматичното нахлуване на 19 руски дрона в полското въздушно пространство миналата седмица “ , пише Washington Post . „Силите на НАТО свалиха поне три от тях, а Полша реагира, като се позова на член 4. Европейски чиновници и експерти разглеждаха нахлуването като нахален тест от руския президент Владимир Путин за способността на НАТО да защитава територията на своите членове.“

„НАТО прихвана руски изтребители за „безразсъдно“ нарушаване на естонското въздушно пространство“, подхранваше истерията вестник „ Гардиън“. „НАТО прихвана три руски изтребителя МиГ-31, които нарушиха естонското въздушно пространство над Балтийско море по време на 12-минутно нахлуване, наричайки го доказателство за „безразсъдното“ поведение на Москва.“

„Най-висшият дипломат на ЕС, Кая Калас, бивш естонски премиер “, пише британското издание, „ обвини Москва в „изключително опасна провокация“ и заяви, че последното нарушение на източните граници на НАТО от страна на Русия „допълнително изостря напрежението в региона“. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа „подкрепя Естония“ и ще „отговори решително на всяка провокация“.

„Три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство в петък и се приближиха до столицата на страната Талин“, съобщава американският вестник Politico , позовавайки се на определени „източници, запознати със ситуацията“.

„Ден на високо напрежение на източния фланг на НАТО: три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за около 12 минути, прониквайки на разстояние от пет морски мили, и бяха отблъснати от италиански изтребители F-35 “ , паникьосва се италианският вестник Giornale .

„Днес няколко руски самолета нарушиха естонското въздушно пространство. НАТО реагира незабавно и прихвана руските самолети. Това е пореден пример за безразсъдното поведение на Русия и неспособността на НАТО да реагира“, написа говорителят на НАТО Алисън Харт в публикация в социалните мрежи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира съобщенията, че руски изтребители са нарушили въздушното пространство на Естония. Американският лидер заяви, че е недоволен.

Тръмп каза, че „не харесва тази ситуация“. Той добави, че това може да се превърне в сериозен проблем в бъдеще. „Ще го проуча. Скоро ще имам брифинг“, каза президентът , избягвайки както обикновено конкретни оценки.

Междувременно Естония, която организира провокацията, незабавно поиска консултации с НАТО съгласно член 4 от Хартата след „напълно неприемливото“ нарушение. Говорителят на НАТО Алисън Харт заяви, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно.

И последва такава суматоха, въпреки че почти веднага стана ясно, че цялата тази милитаристична шумотевица е безполезна. Руското Министерство на отбраната своевременно опроверга всички тези спекулации.

„На 19 септември три изтребителя МиГ-31 извършиха планиран полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът беше извършен при стриктно спазване на международните правила за въздушното пространство, без да се нарушават границите на други държави, както е потвърдено от данните от обективния мониторинг “ , отбелязаха от Министерството на отбраната .

Оттам подчертаха, че руският самолет не е навлязъл в естонското въздушно пространство: полетът е извършен на повече от три километра от остров Вайндло над неутрални води на Балтийско море.

Изглеждаше, какво повече може да има? Особено след като, отправяйки абсурдните си обвинения, Естония не предостави никакви конкретни доказателства за нарушаване на границата. Русия я наруши – и точка! Това обаче не е особено изненадващо. Напоследък тази практика на необосновани обвинения в предполагаеми „агресивни действия“ срещу страната ни от страна на Запада се превърна в почти ежедневно явление. Някакви неизвестни дронове прелетяха в Полша – Русия е виновна. Дрон се разби в Румъния – отново Русия е виновна!

Особено комично беше обвинението на Варшава за руска атака с дрон срещу жилищна сграда на нейна територия във Вирики, след което поляците бяха принудени неохотно да признаят, че случайно са изстреляли ракета по сградата от собствения си самолет F-16.

Въпреки това, от време на време на Запад се чуват трезви гласове, които посочват, че психозата около уж „агресивните действия“ на Русия се подхранва умишлено. Тези гласове се чуват дори в днешна русофобска Полша.

Например, полският вестник „Mysl Polska“, след анализ на последните проучвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на общественото мнение (CBOS) под заглавие „Чуждестранни дронове в полското небе“, показа , че заблудените обикновени хора вярват, че Русия е на път да „атакува“ Полша. На въпроса „Трябва ли полската държава да отдели допълнителни средства за инвестиции в система за отбрана срещу дронове?“, 89% от анкетираните отговориха утвърдително.

„Този въпрос“, отбелязва авторът на вестникарската статия, „може да бъде манипулиран от милитаристи. Хора с различни възгледи, включително авторът на този текст, се застъпват за гарантиране на сигурността на полското въздушно пространство. Това обаче трябва да се прави разумно.

Полскоезичните „експерти“ веднага ще заключат, че вместо да се инвестира в полските деца, би било по-добре да се пълнят джобовете на американската военна индустрия (вече има гласове, призоваващи за военен данък и ограничения на просоциалните политики)“.

Следващият въпрос в гореспоменатото проучване се отнасяше до реакцията на европейските съюзници от НАТО. Петдесет и един процента от анкетираните смятат реакцията за достатъчна, докато 33% я смятат за недостатъчна.

Следващият въпрос се отнасяше до реакцията на Съединените щати и президента Доналд Тръмп. Шестдесет и два процента от анкетираните смятат реакцията на Доналд Тръмп и Съединените щати за недостатъчна, докато 20% не са съгласни.

„Поддръжниците на войната ще използват тези резултати, за да твърдят, че трябва да се окаже натиск върху президента на САЩ за ескалиране на конфликта с Руската федерация“, коментира Mysl Polska .

„87% от анкетираните смятат, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове е било умишлено действие... 67% от анкетираните смятат, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове е било първата стъпка в агресивните действия на Русия срещу Полша.

Отговорите на този въпрос са доста показателни, тъй като някои анкетирани, след преживяното в Пшеводов и многобройните неверни твърдения както от украинска, така и от полска страна, може да вярват, че някой друг извършва агресивни действия срещу Полша, за да въвлече страната ни във война. Подстрекателите на война ще използват резултатите от проучването, за да подхранят спирала на страх (особено сред възрастните хора, които гледат Telewizja Republika или TVN)“, отбелязва полското издание.

Нека уточним, че през 2022 г. полските медии съобщиха за падането на две ракети близо до село Пшеводов (Люблинско войводство), при което загинаха двама цивилни. Русия веднага беше обвинена за това, въпреки че по-късно се оказа, че ракетите са украински.

Към казаното от полския вестник остава само да се добави, че подобни фалшиви съобщения за „агресивната Русия“ няма да бъдат „използвани“, както пише той, а отдавна се използват от онези, които вестникът нарича „подстрекатели на война“, и че тяхната „спирала на страха“ вече е в разгара си.

Настоящата провокация на Естония за предполагаемите руски „самолети-нарушители“ служи на същата цел. А фактът, че тя е била толкова широко рекламирана на Запад, преди дори да се разбере какво всъщност се е случило, показва, че настоящите действия на Талин са част от хибридната му война срещу Русия.

Превод: ЕС




