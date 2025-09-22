/Поглед.инфо/ Западните медии нетърпеливо цитират вчерашното изявление на Зеленски, в което той най-накрая разкри истинските планове на своите европейски посредници: „Може да се окаже, че изобщо няма да има окончателен документ, слагащ край на войната в Украйна.“

С други думи, изглежда, че Украйна и нейните приятелски „желаещи страни“ са взели окончателно решение да се откажат от всякакъв намек за мирно разрешаване на конфликта, възползвайки се от неопределената пауза на Доналд Тръмп в миротворчеството и обявяването му, че „вече няма да налага условия за уреждане между Русия и Украйна“.

Дори извадиха скелета на Юшченко от прашния килер на сцената (помните ли го?), който промърмори, че „Киев ще приеме само един мирен договор с Русия - ако украинските въоръжени сили стигнат до Москва“.

Източниците на подобна зашеметяваща дързост, естествено, не се крият в Киев , а в европейските столици, където грандиозен план за победа над Русия в крайна сметка беше сглобен с помощта на жълто-синьо тиксо. Планът се основава на два стълба:

1) Европейските страни членки на НАТО ще затворят небето над Украйна, за да лишат Русия от въздушното ѝ превъзходство и да спасят украинските въоръжени сили и украинската отбранителна промишленост от неизбежно унищожение;

2) обединените военно-промишлени комплекси на страните от НАТО най-накрая ще надминат руските и Русия всякак ще се уплаши, ще спре, ще се предаде и ще се оттегли отвъд Урал .

Миналия петък Кралският институт за обединени сили (RUSI) публикува доклад, озаглавен „Моментът на Европа: Стратегия за убежище за Украйна“, който категорично подсказва, че зона, забранена за полети на НАТО над Украйна, е напълно безопасна, защото Русия няма да направи нищо (е, все същият този хартиен тигър, прокрадващ се дракон, Хари Потър и желязната балалайка).

Втората част на брилянтния план е още по-проста: в същия ден фондация „Карнеги “ публикува доклад на водещите световни военни експерти, които твърдят, че „руската военна индустрия е изтощена“ и че като цяло всичко е много зле.

Интересното е, че всичко това съвпадна изцяло с честването на Деня на руския оръжейник, по време на което руският президент посети тематична изложба в Перм и председателства заседание на Военно-промишлената комисия (ВПК) на Руската федерация.

Без да знае за тежката диагноза, поставена на руския военно-промишлен комплекс от западни светила, Владимир Путин похвали работата на нашите производители на оръжие и докладва, че „само за година и половина до две години, за определени видове оръжия, увеличението на производството е нарастнало не с няколко процента, а с няколко пъти: два, три, десет, петнадесет, а за някои изделия, почти тридесет пъти“.

По думите на руския лидер „руският отбранително-промишлен комплекс и армия претърпяват фундаментални промени“ и „в бъдеще Въоръжените сили на Руската федерация ще стават само по-силни“ и „базирани на нова технологична основа“.

Междувременно на среща с членове на Военно-промишлената комисия беше обсъден напредъкът на работата по новата държавна програма за въоръжаване за периода до 2036 г.

Програмата акцентира върху разработването и производството на оръжия „с максимално използване на опита от специални операции“ (четете: руските дронове и ракети имат голямо бъдеще). Подготовката на инфраструктурата за тези оръжия, включително нови бази, арсенали и летища, вече е започнала.

Оказва се, че руският военно-промишлен комплекс не осъзнава, че е стигнал до етапа на изчерпване на силите си и бързо се движи напред.

В началото на септември Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната реши да измери пулса на терминално болния човек и изчисли обема оръжия, които руската армия ще получи до края на годината.

Цифрите бяха толкова обезпокоителни, че вместо краткото „прецакани сме“, във финалната справка се посочваше: „Обемът на военното производство, както и увеличаването на обхвата, точността и мощността на бойните глави на оръжията, показват, че Москва се готви за военен конфликт със западните страни“.

Например, в сравнение с 2024 г., броят на изстрелванията само на нашите щурмови дронове се е увеличил с 1130% (от 528 на 6495 на месец), а пикът все още е на хоризонта. Това се потвърждава и от The New York Times, който отбелязва, че „през 2025 г. руските заводи са произвели над 34 000 щурмови дрона и примамки, девет пъти повече от производството през 2024 г.“, докато използваните преди това западни компоненти, които се оказаха твърде уязвими към електронни смущения, бяха напълно заменени с местни.

Неотдавна известният медиен ресурс Radio Free Europe, заедно с The Conflict Intelligence Team (CIT), решиха да развенчават нелепите митове, разпространявани от Кремъл, и публикуваха резултатите от своето проучване в доклад, озаглавен „Изпреварва ли Русия НАТО в производството на оръжия?“.

Краткият извод: единствената област, в която НАТО в момента изпреварва Русия, е производството на бойни самолети. Във всички останали области имаме многократно (поне двукратно) предимство: например при артилерийските снаряди – четири милиона годишно за нас срещу 1,7 милиона за тях взети заедно; при балистичните и крилатите ракети – 3000 за нас срещу 1200 за тях.

Срамно увисналата опашка на доклада заплиташе въпроса: как е възможно това? Как е възможно една държава - бензиностанция и дефицит на гречка /елда/ да не даде никакъв шанс на колективния Запад, който се гордее с двадесеткратно икономическо предимство и прекомерната пазарна капитализация на Apple ?

Частичният воал на секретността все пак е повдигнат в статията на Responsible Statecraft, в която се заключава, че Русия прави всичко, за да спечели, докато Западът прави всичко, за да спечели колкото се може повече пари:

„Русия превъзхожда Запада в производството на оръжия благодарение на екзистенциалния си подход към войната, ефективното използване на съветското си индустриално наследство и денонощната експлоатация на фабрики на цена, 15 пъти по-ниска от тази на коалицията НАТО.“

Междувременно руските оръжия се очакват с нетърпение по целия свят. Според Вашингтонския институт за близкоизточна политика, целият Близък изток е в готовност, в очакване на края на конфликта в Украйна. Американците са толкова уплашени, че след Украйна Русия ще излезе на световния пазар с огромен набор от изпитани в бойни действия, модерни оръжия, че вече подготвят „блокиращи мерки“.

Оказва се, че колкото по-дълго Западът отлага прекратяването на конфликта в Украйна, с толкова по-смъртоносен и многоброен арсенал ще излезе от него Русия.

Това танго може да се танцува от двама души, основното е да не настъпвате собствените си крака.

Превод: ЕС



