/Поглед.инфо/ Във втората част на интервюто на проф. Нако Стефанов с Кузман Илиев акцентът е сложен върху международното положение и преди всичко на ситуацията в ЕС и Британия. Като френски възпитаник и искрен „франкофон“ Кузман Илиев с дълбоко съжаление оценява политическата и икономическата картина във Франция негативно. Виждането му за възможността за скорошно излизане от тази политическа и икономическа криза е по-скоро отрицателна.

По същия начин той не вижда особено положителна перспектива, нито за ставащото в икономическия локомотив на ЕС – Германия, нито пък в мъгливия остров – Обединеното кралство.

Особено критичен е той към превръщането на ЕС във второ НАТО, политиката на милитаризация на Евросъюза. Кузман Илиев вижда една значителна опасност. Враждебната политика към Руската федерация да ескалира в една или друга форма на реален конфликт с невъобразими последствия за Европа и света.

Що се отнася до Съединените щати, той смята, че екипът на Тръмп като че ли не осъзнава изцяло промените, настъпили в света. Що се отнася до вероятността да има някаква договореност на срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, К.Илиев приема, че такава е възможна. Но забелязва и определена непоследователност в осъществяването на курс на разбирателство между двете най-големи ядрени сили света.

Разговорът завършва с мястото и ролята, която може да играе нашата страна особено във връзка с войната на украинска земя. Подчертава се, че България има мисията, дадена ѝ от историята като страна майка на Славяно-православната Кирилска цивилизация, да носи мир. И едно българско правителство, загрижено за националните интереси, трябва да се обърне с призив за диалог и мир.

Основни акценти от първата част на разговора:

Във Франция, Великобритания и Германия се наблюдава негативна динамика в политически и икономически план, която е с мрачна перспектива за нейното преодоляване, най-малко в краткосрочен аспект;

Особено отрицателна е тенденцията на милитаризация на ЕС и Обединеното кластво, която в условията на засилваща се враждебност по отношение на РФ, съдържа опасността от ескалация в конфликт със застрашителни последствия за Европа и света;

САЩ не са това, което бяха. Те са обременени от значителен дълг, страдат от деиндустриализацията, осъществена през изминалите десетилетия. Екипът на Тръмп не осъзнава напълно ситуацията в страната си и мястото си днес в света;

Стигна ли се до някаква договореност при срещата Путин – Тръмп на Аляска и ако има такава, доколко последователно се осъществява някакъв курс на разбирателство;

В сложната и тревожна европейска и глобална обстановка България следва да поеме мисията дадена от историята – да призовава за диалог и да се бори за мир.

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=I7AXv4gZqQ0&t=3s