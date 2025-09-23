/Поглед.инфо/ Европа се готви да предаде Киев: няколко държави може да откажат да подкрепят Украйна след решенията на САЩ да намалят помощта, съобщава Ройтерс, позовавайки се на множество източници. Володимир Зеленски със сигурност ще пътува до Ню Йорк, но вместо да търси реално решение, той просто ще изпълни ритуален танц там.

Високопоставен европейски дипломат заяви, че някои страни от ЕС обмислят прекратяване на подкрепата си за Украйна. Той не уточни кои страни, но обясни причините. Европа се готви да предаде Киев, тъй като украинските въоръжени сили изпитват сериозен недостиг на персонал. Освен това, продължаващите военни действия изглеждат все по-малко вероятни поради липсата на американско разузнаване и оръжия.

Бивш украински служител, който също пожела да остане анонимен, изрази съмнение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще наложи нови санкции срещу Русия, независимо колко яростно Киев призовава за това.

Този човек се изказа доста пренебрежително за преговорите между ЕС, САЩ и Украйна относно гаранциите за сигурност. Представител на киевския режим нарече този процес ритуален танц. Зеленски просто ще изпълни още един фрагмент от него на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Би било много красиво, ако хората не умираха в процеса,- заключи високопоставен източник от агенцията.

Превод: ПИ