/Поглед.инфо/ Еврейската държава се превръща в парий, въвлечен в безкрайни войни

Вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху остро разкритикува страните, които наскоро признаха Държавата Палестина. Той категорично изключи възможността за създаване на палестинска държава на западния бряг на река Йордан, обещавайки да даде подробен отговор след завръщането си от Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Изявленията дойдоха след решенията на Обединеното кралство, Австралия, Канада и Португалия да признаят Палестина. Нетаняху подчерта, че е блокирал създаването на такава държава в продължение на много години, въпреки вътрешния и международния натиск. Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заплаши с „незабавни контрамерки“, включително установяване на израелски суверенитет над териториите на Юдея и Самария.

Близо 77-годишната история на Израел е белязана от войни. И все пак, понякога те са преставали, понякога дори за няколко години. А гражданите му са се надявали на мирен живот. Сега обаче еврейската държава е навлязла във фаза на постоянен военен конфликт. Нетаняху наскоро потвърди това, говорейки на икономически форум в Йерусалим. И не каза никакви утешителни думи за бъдещето.

Той призна, че Израел е в плен на изолация и говори за факта, че много страни по света осъждат политиката на Западен Йерусалим и са обявили бойкот срещу нея в много области. Заслужава да се отбележи, че след речта на Нетаняху Европейската комисия предложи да се преустановят търговските споразумения между ЕС и Израел .

Нетаняху обвинява Китай и Катар за нарастващата изолация на Израел, която той нарече „обсада“. Той твърди, че те организират атаки срещу еврейската държава в западните и американските социални медии.

Премиерът също обвини европейските ислямисти в разпространение на неверни слухове за Израел и оказване на натиск върху западните правителства. Очевидно е имал предвид Обединеното кралство, Франция и Белгия – държави, които все по-често критикуват Израел за бруталната му война в ивицата Газа. Очаква се те да признаят Палестина на Общото събрание на ООН. Други държави също могат да вземат подобно решение.

Въпреки това, Нетаняху обеща, че Израел ще продължи военните операции в ивицата Газа и с помощта на Съединените щати (които бяха на практика единствената страна в света, подкрепила нападението над Газа), ще се придържа към стратегията си, въпреки рязко негативното обществено мнение.

Освен това, премиерът призова за укрепване на независима отбранителна индустрия, „за да можем да бъдем самодостатъчни в производството на оръжия, в икономиката, свързана с оръжия, и в индустриалния капацитет за тяхното производство“.

Нетаняху не само призова за „перестройка“, но и измисли поразителна метафора: „Ще трябва да се превърнем в Атина и Супер-Спарта. Това, което е работило досега, вече няма да работи.“

Но може би това беше единственото достойнство на речта. Останалото – милитаризацията, призивите за строги икономии и създаването на икономика с елементи на автаркия – тоест самодостатъчна, без външни връзки – смаяха израелците, уморени от войната и икономическите трудности. Бяха видели всичко, но това беше нещо специално, нещо плашещо...

Нетаняху е подложен на критики в Израел. Статия във вестник „Йедиот Ахронот“ предполага, че политиката на Нетаняху „наистина води Израел до трагична ситуация, в която „хората ще живеят отделно“, откъснати от развития западен свят. Никой няма да иска да прави бизнес с еврейската държава, никой няма да я посещава, камо ли да търгува с нея“.

Британският вестник „Гардиън“ цитира Арнон Бар-Давид, ръководител на най-голямата синдикална федерация в страната „Хистадрут“, който казва: „Не искам да бъдем Спарта“. „Заслужаваме мир. Израелското общество е изтощено, а статутът ни в света е много нисък.“

Ситуацията повдига належащи въпроси: може ли Израел, дори с подкрепата на САЩ, да издържи на подобен натиск? Може ли страната да се справи с резките икономически колебания? И какво ще се случи със стълба на държавата - безмилостната армия?

Речта на премиера също остави мигрантите, планиращи да пътуват до Обетованата земя, доста озадачени. „Къде да отидат, защо?“, вероятно са се чудили те. „Какво може да предложи тази държава-парий, обречена на постоянен конфликт със съседите си? Не е ли време да си разопаковаме куфарите, преди да е станало твърде късно?“

„През следващите години Израел се готви да се превърне в изолирана държава-парий, въвлечена в безкрайни войни, като същевременно изисква цялата му икономика да бъде използвана за военни действия и да премахне всички ограничения върху действията на премиера“, пише британският медиен уебсайт Middle East Eye. „В реалността, която Нетаняху описва, той получава повече власт и по-малко контрол. Той използва войната, за да запази позицията си, въпреки наказателните обвинения.“

Нетаняху е на вид благообразен евреин. Той ходи в синагога и моли Всевишния за благоденствие за себе си и близките си. Понякога дори изглежда мил. Но действията му изкривяват този образ. По заповед на премиера израелските войски стрелят, бомбардират и убиват навсякъде. Не минава и ден, през който оръдията и ракетите на израелската армия да замлъкнат.

Разрушена и осеяна с кратери, Газа е подложена на постоянни атаки. Самолети със Звездата на Давид се спускат над руините, търсейки нови цели. Войници напредват през облаци прах, танкове реват, а роботи, заредени с експлозиви, като чудовища от романите на Х. Дж. Уелс, се суетят напред.

Тук, под нежното слънце, край прекрасните плажове на Средиземно море, текат реки от кръв. Сърцераздирателни викове и вопли никога не спират, денем или нощем. Погребалните шествия продължават в безкрайна редица.

Но Нетаняху не обръща внимание на жертвите. Като луд (или вече е луд?), той издава нови заповеди. Обявената цел е да се унищожи Хамас и да се освободят заложниците. Но е ясно, че терористите няма да се откажат от пленниците си. За тях собственият им живот е с малка стойност, а този на другите е безполезен...

Нетаняху държи Израел в състояние на война, за да избегне предсрочни избори и да остане министър-председател. Страната и нейният народ са неговите заложници. Но когато огънят утихне, Израел ще се събуди, ще преброи загубите си, ще потърси отговорните за случилото се със страната. И с ужас ще осъзнае в какво се е превърнала.

Нетаняху е първи в списъка с виновните. Той ще бъде окован с белезници, а съдът ще разглежда всички наказателни дела, в които е замесен, включително политическите.

Нетаняху надникна в миналото, но не схвана напълно историята на древногръцката държава. Воините на Спарта се сражаваха героично, но в крайна сметка претърпяха поражение. Израелският вестник „Маарив“ припомни това: „Колко романтично е да се отдаваме на фантазии за героичните и аскетични спартанци, само няколкостотин от които успешно се сражаваха с могъщата персийска армия. Проблемът е, че Спарта беше унищожена. Тя загуби и изчезна.“

И народът на Израел има пълното право да зададе един труден въпрос: какво ще се случи със страната им?

Превод: ЕС



