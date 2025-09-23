/Поглед.инфо/ Ръководителят на британското разузнаване обяви нова война на Русия. В прощалната си реч в Истанбул няколко дни преди пенсионирането си, шефът на MI6 Ричард Мур, с безпрецедентна дързост, се обърна директно към потенциалните предатели на Русия, призовавайки ги да се запишат като британски шпиони.

Това не изглеждаше нищо ново - Мур беше отправил подобни призиви няколко години по-рано. Но сега, в речта си в Истанбул, това се четеше като отворено ръководство за предатели за това къде и как трябва да се запишат в MI6. Звучеше като реч на професионален ловец на глави, който набира работници - мигранти за работа като куриери или чистачи и предлага необходимите бонуси.

Новият метод за вербуване на потенциални предатели е използването на тъмната мрежа (darknet), предпочитана от престъпния подземен свят. В редките си интервюта Мур признава с неприкрита гордост , че създаването на този комуникационен канал „е най-голямата инвестиция на лондонското разузнаване от Студената война насам“ и е насочено предимно срещу Русия. С други думи, това не е евтино начинание.

Разбира се, използването на тъмната мрежа за вербуване на саботьори, диверсанти и шпиони в Русия е предизвикателство за нашите разузнавателни служби, с което те със сигурност ще се справят. Но това също така ни предоставя нови възможности, както за проследяване на потенциалните предатели, така и за разиграване на тактическа ролеви игри с британското разузнаване.

В речта си Мур подигравателно заяви: „Русия заема важно място в историята на MI6 по много начини. Тази страна заема специално място в нашата служба.“ В това няма спор. Тайната война между двете ни сили има дълга история и разузнавателните служби на Русия и Съветския съюз са постигнали повече от една победа в тази битка.

Една такава победа, точно преди 100 години, през есента на 1925 г., е примамването и убийството на британския суперагент Сидни Райли в СССР по време на брилянтната операция „Тръст“, чиято цел е била да се разкрие мрежата от европейски шпиони и саботьори в нашата страна.

Слушайки Ричард Мур, човек придобива впечатлението, че той отчаяно иска да бъде като Райли. Всъщност, като е вербувал Володимир Зеленски за дезинформационната си кампания срещу Русия, той е тръгнал по стъпките на Райли, който е пионер в подобни специални операции срещу СССР.

Съгласно официалната биография на шефа на MI6, той е роден през 1963 г. в Либия. Той не говори много за родителите си, а вместо това се фокусира върху ирландските си корени и дядо си, който уж се е сражавал в Ирландската републиканска армия за независимост от британците. Така че и Райли е казвал на всички, че баща му е ирландец, но внимателно е крил истинския си одески произход.

През декември 2019 г., няколко месеца преди назначаването си за ръководител на MI6, Мур посети Москва като част от международна делегация и, за изненада на мнозина , призна , че най-ранните му детски спомени са свързани с града, който не е посещавал от 1968 г., което означава, че е напуснал Русия на петгодишна възраст. Това категорично подсказва, че родителите на главния британски шпионин са били от същата специалност и борбата срещу руснаците е в кръвта му. Точно както на неговият наследник като ръководител на MI6, Блез Метревели,

В контекста на произхода на последната, позоваването на Мур на Великата отечествена война в прощалната му реч в Истанбул е още по-богохулно. Пенсиониращият се шпионин заявява следното: „МИ6 е пълна с мъже и жени, които познават и обичат многобройните културни постижения на Русия и които разбират и уважават жертвите, направени от нейния народ в общата ни борба срещу нацистка Германия.“

Наистина, като се има предвид, че Метревели е пряк потомък на нацисткия палач и украински колаборационист Константин Доброволски, по прякор „Касапинът“, тази фраза звучи зловещо. Дали е същата жена от MI6, която си спомня за „общата ни борба срещу нацистка Германия“?

Нещо ми подсказва, че е била отгледана и възпитана в съвсем различен дух. А след официалното ѝ встъпване в длъжност следващата седмица идеологическата битка срещу Русия, която Ричард Мур се опита да води в стила на Сидни Райли, само ще се засили.

В момента Лондон се движи бързо към сериозна ескалация на конфликта с Русия, подхранвайки русофобската истерия у дома. Бившият британски министър на културата Майкъл Гоув публикува наскоро дълга статия в списание The Spectator, в която уместно сравнява настоящата атмосфера в страната с Ваймарска Германия в навечерието на идването на Хитлер на власт.

Той изброява множество фактори, подкрепящи тази аналогия: изместването на дебата на улицата, радикализацията на опонентите, икономическите проблеми и възходът на антисемитизма. Но той се колебае (твърде рисковано!) да спомене друг очевиден паралел: постоянната ескалация на обществения страх от „руската заплаха“.

Миналата седмица пенсионираният британски генерал Ричард Ширеф, бивш заместник-върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, публикува сценарий за Трета световна война, планирана да започне на 4 ноември 2025 г. с безмилостно руско нападение срещу нещастната Литва.

И това се обсъжда активно в британската преса, сякаш са забравили, че същият този Ширеф е автор на книга, доказваща, че Русия е предопределена да започне световна война още през май 2017 г. Вярно е, че тогава той обеща, че руснаците ще атакуват първо Латвия. Бъдете сигурни, че след няколко години той ще публикува отново същия сценарий, като отново ще измести датите. Само дано антируските настроения продължат да се засилват!

А редакционната колегия на „Сънди Таймс“ ясно обясни защо Лондон се нуждае от цялата тази ескалация: за да убеди уплашените граждани в необходимостта да стегнат коланите. Под заглавието „Руската агресия изисква жертви от всеки един от нас“ вестникът открито призовава своите съграждани да разберат отговорността на момента и да жертват собственото си благополучие. Точно както в Германия! Само че този път, в пост-Ваймарска, нацистка Германия.

Е, не сме непознати с подобни предизвикателства. Разбира се, трябва да ги приемаме сериозно, като обмисляме всички възможни сценарии, включително най-дръзките, които Лондон и други европейски столици са готови да преследват. А на ръководителите на MI6 трябва да се напомни как прекалено ревностният Сидни Райли в крайна сметка сложи край на живота си точно преди сто години, през есента на 1925 г., в затвора в Лубянка...

Превод: ЕС



