/Поглед.инфо/ Във Вашингтон хеликоптер, превозващ американския президент, беше атакуван с лазер.

В Съединените щати трагедия едва не сполетя лидера на страната Доналд Тръмп. Хеликоптерът, превозващ шефа на Белия дом, е можел лесно да се разбие заради мъж, държащ лазерна показалка. Той я е насочил към хеликоптера с намерението да заслепи пилота.

Инцидентът се е случил миналата събота вечер. За щастие, служителят от Тайните служби Диего Сантяго е забелязал подозрителния мъж, който е дебнал президентския хеликоптер.

„Сантяго се приближи до мъж, по-късно идентифициран като Джейкъб Самюъл Уинклер, който насочи червен лазерен показалец към Marine One (президентският самолет - бел. ред.) и го включи“, съобщава NBC News , позовавайки се на съдебни документи.

Нарушителят е задържан, а по време на претърсване у него е открит и нож. Мъжът твърди, че не е знаел, че е незаконно да се насочва показалка към хеликоптери и че е светил към всичко, до което е успял да се докопа. Съдът обаче посочва, че действията на заподозрения „са представлявали риск от внезапна слепота и дезориентация за пилота, особено при полет на ниска височина близо до други хеликоптери и Вашингтонския паметник. Това е създало риск от сблъсък във въздуха за президентския самолет“, се казва в делото.

Така че сега всеки, хванат с показалец, е изправен пред до пет години затвор и глоба от 250 хиляди долара.

Напоследък в Съединените щати всичко е неспокойно. Страната беше разтърсена и ужасена от наглото убийство на консервативния активист Чарли Кърк по време на речта му в университета Юта Вали. Веднага след това светът започна да говори за краха на Съединените щати и тяхната двупартийна система. Междувременно високопоставени американци удвоиха усилията си да се защитят, за да не ги сполети същата съдба като Кърк.

Превод: ПИ