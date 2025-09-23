/Поглед.инфо/ Киев се опита да атакува Москва. Прехванати дронове повредиха превозни средства в Реутов.

В нощта на 23 септември киевският режим предприе масиран въздушен удар срещу руската столица. Вражески дронове бяха свалени, докато се приближаваха към Москва. В крайна сметка Реутов понесе най-големия удар. Именно там серия от експлозии разтърсиха района около улица „Строителей“.

За щастие нямаше жертви или щети. Въпреки това, четири превозни средства бяха повредени.

„Няма заплаха за жителите. Моля ви да запазите спокойствие и да разчитате единствено на информация от проверени официални източници“, написа Филип Науменко, ръководител на градския район, в своя Telegram канал след инцидента.

Припомняме, че броят на украинските дронове, които атакуваха Русия в края на деня на 22 септември, беше разкрит по-рано. Според Министерството на отбраната , руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 81 дрона за девет часа.

„От 15:00 часа московско време до полунощ дежурни системи за противовъздушна отбрана унищожиха 81 украински безпилотни летателни апарата над Белгородска, Брянска, Калужка и Курска области, Московска област, Ростовска, Рязанска и Тулска области, Република Крим и Черно море“, съобщиха от военното ведомство.

Атаките продължиха и след полунощ. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалянето на 26-и украински дрон, насочващ се към столицата.

