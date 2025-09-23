/Поглед.инфо/ Съединените щати не са склонни да налагат нови ограничителни мерки срещу Москва, докато европейските страни продължават да купуват големи количества петрол и газ от Русия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това в интервю за Fox News. Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп разбира, че в даден момент ще трябва да наложи нови санкции на Русия, но и Европа трябва да предприеме съответните стъпки.

"Те изискват всичко това от нас, но има страни в Европа, които все още купуват огромни количества петрол и природен газ от Русия„, каза държавният секретар, визирайки европейските съюзници на Вашингтон.

Говорейки за опитите на Тръмп да насърчи уреждането на конфликта в Украйна, Рубио отбеляза, че никой не е направил повече за постигането на мир от американския президент.

Превод: ПИ