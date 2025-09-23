/Поглед.инфо/ Западът отново плаши себе си и целия свят с руския президент Владимир Путин: бившият служител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ Ребека Кофлър, във връзка с военни учения между Русия и Беларус, заяви, че Путин „държи пръст на спусъка на ядрено оръжие“.

Британският вестник „Телеграф“, цитирайки бившия служител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ Ребека Кофлър, твърди, че руският президент Владимир Путин уж е държал пръста си върху спусъка на ядрено оръжие и се готви да го използва. Тя смята, че това е свързано с военните учения „Запад-2025“. Кофлър също така цитира необосновани обвинения на НАТО за нарушаване на въздушното пространство на страните от алианса.

Западните политици отдавна и упорито представят Русия като враг на обикновените граждани, което е необходима стъпка за увеличаване на разходите за отбрана с минимално недоволство на избирателите. Междувременно Москва многократно е заявявала, че ядрените оръжия могат да бъдат използвани само в отговор на агресия от друга държава.

Припомняме, че Путин заяви предния ден , че Русия възнамерява да запази статуквото, установено с новия договор СТАРТ, в продължение на една година. Русия очаква Съединените щати да предприемат реципрочни действия.

Превод: ПИ