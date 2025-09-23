/Поглед.инфо/ Министерството на отбраната разкри подробности за щурма на Купянск: руската армия отново използва тактика на подземен десант.

По време на щурма на Купянск руската армия отново използва тактика на подземен десант.

Нашите щурмови групи, разузнавателни, артилерийски, безпилотни летателни апарати и подразделения за електронна борба действаха координирано. Огневите удари бяха извършвани в рамките на единна разузнавателна и ударна мрежа. Успехът беше улеснен и от използването на тактики за подземно десантиране, действайки през комунални линии.- съобщи руското Министерство на отбраната.

Към този момент групировката „Запад“ контролира 5667 от 8667 сгради в Купянск. Голяма вражеска сила е полуобкръжена от северната и западната страна на града.

От южната страна са блокирани нацисти от поделението Фрайкорпс, терористи от „Руския доброволчески корпус“ и специалните части на ГУР. Общо са блокирани до 700 души, 250 от които вече са убити.- уточниха от министерството.

Контролът над Купянск ще позволи на руските войници да развият настъпление дълбоко в Харковска област, включително в посоките Изюм и Чугуев.

Превод: ПИ