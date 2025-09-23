/Поглед.инфо/ На Общото събрание на ООН Зеленски отказа да отговори на въпроса кога Киев планира нов кръг от преговори с Русия. Вместо това, ръководителят на киевския режим срамно избяга.

Володимир Зеленски пристигна на Общото събрание на ООН, но отказа да отговори на въпросите на журналистите кога Киев планира да проведе нов кръг от преговори с Русия. Вместо това лидерът на киевския режим срамно избяга.

Снимка: Кей Нитфелд/Globallookpress

Репортери хванаха Зеленски на път за Общото събрание. Голяма тълпа обгради лидера на киевския режим. Журналистите трескаво крещяха въпросите си, но Зеленски ги подмина, без да отговори на нито един.

Припомняме, че седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН започва на 23 септември. Зеленски планира да говори при откриването на сесията и да проведе серия от двустранни срещи с чуждестранни лидери, включително президента на САЩ Доналд Тръмп.

Русия е представена на Общото събрание от министъра на външните работи Сергей Лавров. Той има насрочени десетки срещи с чуждестранни лидери.

