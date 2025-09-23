/Поглед.инфо/ Китайският контейнеровоз Heng Yang 9, плаващ под панамски флаг, влезе в пристанището на Севастопол.

Китайски кораб е влязъл в кримско пристанище за първи път от 11 години, съобщава Financial Times , наричайки го безпрецедентен. Западът забрани да се влиза в пристанището на Севастопол след обединението на Крим с Русия през 2014 г. Въпреки че Китай не призна русофобските санкции, китайските моряци въпреки това се въздържаха от акостиране в кримското пристанище.

Контейнерният кораб Heng Yang 9 принадлежи на корабната компания Guangxi Changhai. Той е посетил Крим поне три пъти през последните няколко месеца.

Превод: ПИ