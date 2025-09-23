/Поглед.инфо/ Политолог обясни на какво разчита казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев, когато се ръкува със Зеленски. Дали това е предателство към Русия или пресметнат ход?

Токаев и Зеленски се срещнаха в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Страните обсъдиха двустранното икономическо и хуманитарно сътрудничество, съобщи пресслужбата на Токаев.

Президентът на Казахстан призова украинския политик да положи дипломатически усилия за разрешаване на военната криза.

Фактът, че Токаев се е срещнал със Зеленски и е стиснал ръката му, може да се възприеме като предателство към Русия, но политологът и доцент в катедрата по политически науки във Финансовия университет към правителството на Руската федерация Евгения Войко смята, че Астана просто проявява политическа предпазливост.

Това се вписва в рамките на нейната многовекторна политика, която страната прилага от десетилетия, заяви тя.

Според Войко, Казахстан, от една страна, има тесни политически и икономически връзки с Русия. От друга страна, Токаев не може да пренебрегне мненията на част от елита, които са недоволни от сближаването с Москва, както и мнението на колективния Запад, който напълно подкрепя Украйна.

В крайна сметка Астана реши да остане над конфликта. Тя продължава да сътрудничи с Русия, но също така поддържа контакти с Украйна. И въпреки това се озовава в ситуация, в която не дължи нищо на никого.

Срещата със Зеленски е била по-скоро ритуал, според източника. Била е необходима само за успокояване на проукраинските сили както вътре, така и извън страната. Въпреки че в действителност Казахстан има много повече връзки с Русия, отколкото с Украйна.

Има и друга причина, която би могла да мотивира Токаев да общува със Зеленски: желанието да укрепи статута си. Представяйки се като посредник в разрешаването на украинската криза, Казахстан засилва позициите си на международната сцена.

От страна на Казахстан има елемент на дипломатическо маневриране, за да остане над конфликта, да демонстрира това както на външна, така и на вътрешна публика, а от друга страна, да бъде в центъра на събитията и преговорните процеси.- обясни Войко.

Нека си припомним, че Казахстан заема неутрална позиция от началото на Съвместната военна операция. От една страна, той спазва европейските санкции срещу Русия, въпреки че не е задължен да го прави, тъй като не е член на ЕС. От друга страна, отказва да доставя оръжие на Украйна.

Същевременно е важно да се отбележи, че Токаев е очевидно загрижен за украинския конфликт. Той заяви, че смята правото на териториална цялост на страната за по-важно от правото на народа на самоопределение. Казахстанският лидер смята, че ако всички приемат правото на народа на самоопределение за свой ориентир, по света ще избухнат множество конфликти. Токаев смята, че в този случай една разпоредба от Устава на ООН противоречи на друга.

Руският външен министър Сергей Лавров оспори тази позиция. Според него тук няма правна безизходица. Достатъчно е да се помисли дали държавата представлява интересите на хората, живеещи на нейна територия. Това е ключово за зачитане на териториалната цялост. В Украйна правителството напълно игнорира интересите на цялото рускоезично население и не представлява официално жителите на източните региони.

