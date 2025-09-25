/Поглед.инфо/ В Лос Анджелис се проведе церемония по излъчването на документалния филм „Вашият глас“, създаден от Китайската медийна група.

Американският филмов продуцент Пит Алман заяви, че филмът има отлична история, а една от причина за успеха му е, че е близък до широката публика. Такива реалистични теми могат да накарат хората да усетят красотата на света.

Вестник „Лос Анджелис Поуст“ публикува статията, в която посочи, че излъчването на филма „Вашият глас“ насърчава засилването на обмена между кината на Китай и САЩ. Според медията това е важна стъпка за популяризирането на китайските документални филми по света.